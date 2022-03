"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 11 mars 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de ce vendredi 11 mars 2022 a-t-il été pour vous l'occasion d'empocher la coquette somme de 30 millions d'euros ? Les résultats sont disponibles.

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 21h44] Le tirage de l'Euromillions a-t-il fait de vous un millionnaire ? Difficile à dire, à cette heure-ci. Si le résultat de l'Euromillions a été livré, on ignore encore si oui ou non il y a eu un grand vainqueur. Impossible donc de savoir si vous pourrez partir faire votre tour du monde dans les jours qui viennent ou juste arrêter de travailler et prendre votre retraite anticipée, à moins bien sûr de comparer vous-même les résultats gagnants du jour.

Tirage de l'Euromillions du 11 mars 2022 :

12-19-22-23-48 et les numéros étoile 2 et 6

Et le My Million : HZ 865 0175

Si on ne connaît pas encore le montant de la prochaine cagnotte, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour le prochain tirage de l'Euromillions, prévu mardi. Mais trouverez-vous les résultats ? Rien n'est moins sûr. Et pour cause, une grille de l'Euromillions est composée de 50 chiffres et 12 numéros étoile. Votre combinaison ne doit en comporter respectivement que cinq et deux. Un tri s'impose donc et par vos choix, vos chances s'estompent. En ne pariant que sur une combinaison classique de cinq chiffres et deux numéros étoile, vous avez une chance sur 139 838 160 de trouver le résultat gagnant du tirage de l'Euromillions. Autant dire que vous avez plus de chance d'avoir un enfant qui devienne un jour astronaute (1 sur 12 millions) ou encore d'avoir la même date d'anniversaire que tous vos voisins si vous habitez dans un immeuble cinq étages avec 20 appartements (1 chance sur 48 millions), d'après le site Welovebuzz.

Jackpot de "fou" !

Vous aimeriez avoir davantage de chances de remporter un gros lot ? Le mieux est encore de vous tourner vers le Loto. Samedi 12 mars, la Française des jeux (FDJ) propose un jackpot de "fou" à l'occasion du tirage du Loto. Douze millions d'euros seront en jeu et au Loto, vous n'avez à choisir "qu'entre" 49 chiffres et 10 N°Chance. En misant sur une combinaison, vous avez ainsi une chance sur 19 068 840 de trouver le résultat gagnant. C'est toujours moins de chance que d'avoir un enfant astronaute, mais nettement plus que d'avoir la même date d'anniversaire que ses voisins… Avis aux amateurs !