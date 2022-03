"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 22 mars 2022 [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS. La Française des jeux (FDJ) vous donne la possibilité de remporter 17 millions d'euros ce mardi 22 mars 2022. Les résultats seront délivrés sur cette page juste après le tirage de l'Euromillions.

[Mis à jour le 22 mars 2022 à 18h30] Ce mardi 22 mars 2022, ce sont 17 millions d'euros qui sont mis en jeu lors de tirage de l'Euromillions du jour et ils seront à vous si vous trouvez la combinaison gagnante. Il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste avant 20h15 et de remplir une grille en version papier. Vous pouvez également jouer directement en ligne via l'application FDJ disponible sur Android et iOS ou directement sur le site de la FDJ. Les résultats du tirage de l'Euromillions seront disponibles vers 21h30.

Pour remporter le jackpot et devenir millionnaire, il faut vous rendre chez votre buraliste pour acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous cochez cinq numéros et deux étoiles. Il est également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur ordinateur, téléphone et tablette). Une fois votre grille validée, vous recevez votre code My Million qui a été généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité peut vous être demandée. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles.

Ce vendredi, la Française des jeux vous permet de gagner 13 millions d'euros lors du tirage Super Loto du 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril ! 50 gagnants à 20 000 euros seront également tirés au sort parmi les codes Super Loto attribués pour chaque combinaison simple enregistrée. L'occasion pour vous de partir en vacances au milieu des poissons sur une île paradisiaque.