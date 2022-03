Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 22 mars 2022 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS. La Française des jeux (FDJ) vous donnait la possibilité de remporter 17 millions d'euros ce mardi 22 mars 2022. Les résultats de l'Euromillions sont à retrouver dans notre page.

[Mis à jour le 22 mars 2022 à 21h24] Ce mardi 22 mars 2022, 17 millions d'euros étaient mis en jeu lors de tirage de l'Euromillions du jour. Sont-ils désormais vôtres ? Avez-vous réussi à trouver la combinaison gagnante ? Le mieux est de consulter sans plus attendre les résultats de l'Euromillions ci-dessous. Si vous avez manqué le coche, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour le prochain tirage de l'Euromillions prévu vendredi.

Tirage du 22 mars 2022 :

7-17-21-29-40 et les numéros étoile 8 et 11

Et le My Million : JF 838 0760

Vous êtes intéressé ? Sachez que pour remporter le jackpot et devenir millionnaire, il suffi de vous rendre chez votre buraliste pour acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous devez cocher cinq numéros et deux étoiles. Il est également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur ordinateur, téléphone et tablette). Une fois votre grille validée, vous recevez votre code My Million qui a été généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité peut vous être demandée. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles.

Par ailleurs, ce vendredi, la Française des jeux vous permettra de gagner 13 millions d'euros lors du tirage Super Loto du 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril ! 50 gagnants à 20 000 euros seront également tirés au sort parmi les codes Super Loto attribués pour chaque combinaison simple enregistrée. L'occasion pour vous de partir en vacances au milieu des poissons sur une île paradisiaque.