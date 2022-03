"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 29 mars 2022, 41 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Envie d'arrondir vos fins de mois ? Pourquoi ne pas vous laissez tenter par le tirage de l'Euromillions ? Les résultats seront délivrés sur cette page vers 21h30.

À l'occasion du premier tirage de l'Euromillions de la semaine, la Française des jeux (FDJ) propose pas moins de 41 millions d'euros. Une somme coquette pour le commun des mortels. Elle sera remise à l'éventuel grand gagnant du jour : celle ou celui qui parviendra à trouver les cinq chiffres et les deux numéros étoile de la combinaison du jour, qui sera tirée au sort, dans les règles de l'art (et du hasard), vers 21 heures. Le résultat du tirage de l'Euromillions sera dévoilé dans la foulée sur cette page. Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance.

Combien ça coûte ? La grille d'une combinaison est vendue 2,50 euros. C'est 30 centimes de plus que celle du Loto. Mais alors qu'à ce dernier, le plus petit jackpot qui peut être proposé s'élève à deux millions d'euros, il est de 17 millions d'euros minimum à l'Euromillions. Un enjeu qui transparaît donc dans le coût de la grille. À noter toutefois qu'il est possible de cocher plus de cinq chiffres, mais également plus de deux numéros étoile sur une même grille. Ce qui augmente grandement vos chances. Mais là encore, cela a un coût...