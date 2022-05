"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 10 mai 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 10 mai 2022 a rendu son verdict. Le jackpot exceptionnel de 215 millions a été remporté ! Malheureusement, l'heureux chanceux n'est pas français... Les résultats du tirage dans cet article.

[Mis à jour le 10 mai 2022 à 22h15] Le résultat du tirage de l'Euromillions est désormais connu. Ce mardi 10 mai 2022, un jackpot exceptionnel de 215 millions d'euros était en jeu. Et la cagnotte du jour a été remportée ! Malheureusement, l'heureux gagnant n'est pas français.... Quand bien même, vous aurez peut-être trouvé plusieurs numéros vous permettant de glaner quelques euros. Pour le savoir, vous pouvez consulter les résultats du tirage de l'Euromillions sur cette page en regardant la fenêtre ci-dessous. Par ailleurs, n'oubliez pas de regarder votre code Mymillion sur votre ticket. En effet, lors de chaque tirage la Française des jeux tire au sort l'un des codes et vous permet de remporter la somme de un million d'euros. Et ce mardi 10 mai, le vainqueur du Mymillion habite dans le Grand Est !

Tirage du 10/05/2022 3 - 25 - 27 - 28 - 29 Etoiles : 4 - 9

MyMillion :OL 151 7591

Vendredi prochain un nouveau tirage de l'Euromillions de 17 millions d'euros sera disponible.... mais pas que ! Ainsi, la date du vendredi 13 ne vous est pas étrangère. Associée à la chance, cette date toute particulière pour les joueurs revient au mois de mai. D'ailleurs, en 2022, le vendredi 13 mai 2022 est le seul de l'année... Alors, il ne faudra pas rater le tirage exceptionnel du Loto de ce vendredi 13 avec, en jeu, 13 millions d'euros. En outre, ce ne sont pas dix mais bien cinquante codes qui seront tirés au sort pour remporter la somme de 20 000 euros.

215 millions, c'est le montant que vous pouviez remporter ce jour. C'est la deuxième plus grosse cagnotte jamais mise en jeu par l'Euromillions ! Il faut remonter à octobre 2021 pour voir une Française remporter la somme de 220 millions d'euros mise en jeu par la Française des jeux. Le jackpot du jour est donc la deuxième somme la plus folle remportée, puisqu'un européen a trouvé les cinq bons numéros et les deux étoiles...

Un joueur philanthrope

En février 2021, un voisin suisse avait touché un pactole de 210 millions d'euros à l'Euromillions. Le nouveau gagnant de la cagnotte de ce mardi 10 mai le dépasserait donc. À noter que les Français sont plutôt chanceux, et parfois généreux. En décembre 2020, l'un de nos compatriotes a remporté la somme de 200 millions d'euros. Ce dernier s'est transformé en véritable philanthrope puisqu'il a assuré vouloir verser l'intégralité de son gain à une fondation créée par ses soins et à destination de la préservation de l'environnement.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.

Des statistiques pour gagner ?

Pour déjouer la part d'aléatoire, certains joueurs s'en réfèrent à la statistique... Ainsi, tout joueur assidu de l'Euromillions sait que les numéros les plus sortis depuis septembre 2016 sont le 20, le 23, le 27, le 15 et le 39 et les étoiles 2 et 3. De même, gardez bien en tête que les numéros les moins souvent tirés sont le 18, le 22, le 40, le 33, le 36 et les étoiles 10 et 1.