"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 13 mai 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO - Un tirage exceptionnel du Loto vous attend ce vendredi 13 mai 2022. En effet, la FDJ vous propose de remporter un super jackpot de 13 millions d'euros. Les résultats seront disponibles dans cet article à partir de 21 heures.

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 18h59] Les plus superstitieux d'entre vous seront particulièrement attentifs au tirage exceptionnel du Loto du vendredi 13 mai 2022. En jeu aujourd'hui, un super jackpot de 13 millions d'euros. Que vous ayez une appétence ou non pour les dates symboliques, c'est le moment de provoquer la chance. Avec une somme si importante, vous aurez la possibilité de gâter vos proches, ou tout simplement de vous faire plaisir en achetant ce dont vous aviez toujours rêvé : une maison, une belle voiture ou même faire un beau voyage.

Ce vendredi 13 mai 2022, la Française des jeux a également pensé à tous ceux qui ne remporteront pas le gros lot mis en jeu. Ainsi, un autre tirage au sort permettra à 50 d'entre vous de remporter 20 000 euros. Pour rappel, habituellement, seuls dix codes 20 000 euros sont à gagner. Si vous voulez maximiser vos chances de remporter quelque chose, on ne peut que vous conseillez de tenter votre chance au tirage de l'Euromillions qui se joue également ce vendredi soir.

Pour vous aider, la FDJ a mis en ligne un tableau qui indique les numéros les plus tirés depuis le 4 novembre 2019. En tête du classement, le numéro 22, apparus cinquante-deux fois. Celui-ci est suivi de près par les 26 et 31, sortis cinquante-et-une fois et enfin le 44, tiré cinquante fois. Les numéros 6, 38 et 41 sont quant à eux apparus à quarante-neuf reprises. Du côté du numéro chance, le 9 reste le plus fréquent. Celui-ci a été tiré cinquante-et-une fois depuis la date indiquée. Il faut savoir que chacun des tirages du Loto est indépendant. Il est donc impossible de devenir les chiffres en amont en se basant sur ceux qui sont tombés par le passé.

Un gain record en 2021

Pour tenter de remporter les 13 millions d'euros lors de ce tirage du Super Loto, il va vous falloir de la chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance - il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Il vous suffit pour cela de vous rendre chez votre buraliste et de remplir et de cocher cinq numéros de 1 à 49 et un numéro chance entre 1 et 10.

Le Loto, ça peut rapporter gros ! En effet, un joueur a remporté, samedi 4 décembre , un gain record de 30 millions d'euros. C'est la somme la plus importante jamais remportée depuis le lancement du jeu en 1976, selon la Française des jeux (FDJ). Après 28 tirages consécutifs sans gagnant, le jackpot a été remporté par un habitant en Ile-et-Vilaine. Le dernier record date du 11 septembre avec 26 millions d'euros remportés. "Dans toute l'histoire de Loto, c'est la septième fois que le jackpot dépasse la barre symbolique des 20 millions d'euros", a indiqué la FDJ.