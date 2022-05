"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 13 mai 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions du vendredi 13 mai 2022 a rendu son verdict. Alors, avez-vous remporté la somme de 17 millions d'euros mise en jeu par la Française des jeux ? Pour le savoir, jetez vous sur les résultats de l'Euromillions dans cet article.

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 21h18] Le tirage de l'Euromillions est tombée. Pour remporter les 17 millions d'euros mis en jeu ce vendredi 13 mai 2022, il fallait trouver les cinq bons numéros et les deux étoiles. En ce vendredi 13, jour particulier pour les superstitieux, la chance est peut-être tombée de votre côté. Quoi qu'il arrive, un Français est forcément devenu millionnaire aujourd'hui, grâce à MyMillion. Si vous validez une grille Euromillions, vous avez automatiquement un code MyMillion. Et c'est proportionnel au nombre de grilles jouées.

Pour vous aider à gagner, la FDJ a mis en ligne un tableau qui indique les numéros les plus tirés depuis le 4 novembre 2019. En tête du classement, le numéro 22, apparus cinquante-deux fois. Celui-ci est suivi de près par les 26 et 31, sortis cinquante-et-une fois et enfin le 44, tiré cinquante fois. Les numéros 6, 38 et 41 sont quant à eux apparus à quarante-neuf reprises. Du côté du numéro chance, le 9 reste le plus fréquent. Celui-ci a été tiré cinquante-et-une fois depuis la date indiquée. Il faut savoir que chacun des tirages du Loto est indépendant. Il est donc impossible de devenir les chiffres en amont en se basant sur ceux qui sont tombés par le passé.

Par ailleurs, on peut même remonter plus loin si l'on s'appuie sur des statistiques sur le long terme... Ainsi, tout joueur assidu de l'Euromillions sait que les numéros les plus sortis depuis septembre 2016 sont le 20, le 23, le 27, le 15 et le 39 et les étoiles 2 et 3. De même, gardez bien en tête que les numéros les moins souvent tirés sont le 18, le 22, le 40, le 33, le 36 et les étoiles 10 et 1.

Pour remporter le jackpot et devenir millionnaire, il fallait vous rendre chez votre buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous cochez cinq numéros et vos deux étoiles. Il est également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur Android et iPhone). Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée.

220 millions gagnés par une française

Aujourd'hui, vous pouviez remporter la somme de 17 millions d'euros, le minimum proposé pour un tirage. Mais vous devez vous demandez quelle est le jackpot maximum que l'on peut remporter. Il faut remonter au 15 octobre dernier, pour trouve trace du record. Ainsi, le tirage de l'Euromillions offrait alors 220 millions d'euros à l'heureux chanceux qui trouvait les bons résultats de la cagnotte européenne ! Et fait incroyable, c'est une Française qui a remporté ce beau pactole. C'est la première fois qu'un joueur tricolore remporte une aussi grosse somme à cette cagnotte. La cagnotte de 17 millions de ce vendredi devrait tout de même vous permettre de changer de vie, bien que très inférieur au montant record !

La chance ne sourit pas toujours aux audacieux. Vous n'avez donc peut-être pas remporté les 17 millions d'euros mis en jeu ce vendredi 13 mai.. Mais pas de panique ! Un nouveau tirage de l'Euromillions vous sera proposé mardi 17 mai. En effet, la Française des jeux organise des tirages tous les mardis et tous les vendredis. Et n'oubliez jamais de regarder si vous n'avez pas été tiré au sort pour le code Mymillion. Un million d'euros sont à remporter lors de chaque nouveau tirage !