"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 17 mai 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Les résultats de l'Euromillions sont tombés ! Alors, avez-vous remporté les 27 millions d'euros mis en jeu par la Française des jeux pour ce nouveau tirage de l'Euromillions ? Pour le savoir, les résultats sont consultables dans cet article.

[Mis à jour le 17 mai 2022 à 21h16] Les résultats de l'Euromillions sont tombés ! Alors, êtes-vous l'heureux gageant des 27 millions d'euros mis en jeu ce mardi 17 mai 2022 pour ce nouveau tirage de l'Euromillions ? Quoi qu'il arrive, un Français est forcément devenu millionnaire aujourd'hui, grâce à MyMillion. Si vous validez une grille Euromillions, vous avez automatiquement un code MyMillion. Et c'est proportionnel au nombre de grilles jouées. Alors, jetez vous sur les résultats de l'Euromillions ci-dessous pour le savoir ! Et n'oublier pas qu'un nouveau tirage vous sera proposé vendredi 20 mai.

Pour déjouer la part d'aléatoire, et tenter de rationnaliser ce jeu, certains joueurs s'en réfèrent à la statistique... Ainsi, tout joueur assidu de l'Euromillions sait que les numéros les plus sortis depuis septembre 2016 sont le 20, le 23, le 27, le 15 et le 39 et les étoiles 2 et 3. De même, gardez bien en tête que les numéros les moins souvent tirés sont le 18, le 22, le 40, le 33, le 36 et les étoiles 10 et 1.

Aujourd'hui, vous pouviez remporter la somme de 27 millions d'euros. Mais vous devez vous demandez quelle est le jackpot maximum que l'on peut remporter. Il faut remonter au 15 octobre dernier, pour trouve trace du record. Ainsi, le tirage de l'Euromillions offrait alors 220 millions d'euros à l'heureux chanceux qui trouvait les bons résultats de la cagnotte européenne ! Et fait incroyable, c'est une Française qui a remporté ce beau pactole. C'est la première fois qu'un joueur tricolore remporte une aussi grosse somme à cette cagnotte. La cagnotte de 17 millions de ce vendredi devrait tout de même vous permettre de changer de vie, bien que très inférieur au montant record !