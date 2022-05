Orque dans la Seine : l'animal a été retrouvé mort deux jours après l'échec du sauvetage

ORQUE. L'orque qui errait dans la Seine a été retrouvée morte ce matin. Les équipes de Sea Shepard et de spécialiste doivent rapatrier le corps de l'animal. Après une tentative de sauvetage infructueuse le 28 mai, l'orque devait être euthanasiée.

[Mis à jour le 30 mai 2022 à 13h43] Elle errait dans la Seine depuis deux semaines. L'orque bloquée dans le fleuve entre Le Havre et Rouen a été retrouvée morte ce matin a annoncé Sea Sheperd sur Twitter. Les membres de l'ONG sont sur place pour "empêcher que [le] corps [du cétacé] ne soit percuté par un navire". L'orque doit être rapatriée sur les berges de la Seine "où des moyens de levage seront mis en place afin de permettre à des vétérinaires et biologistes experts d'assurer une autopsie et des opérations de prélèvement", a indiqué la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. Les examens permettront de "recueillir un maximum d'informations et tenter d'établir les causes de l'errance et de la mort de cette orque". L'épaulard était atteint d'une maladie très sévère, la mucormycose, mais on ne sait pas encore si il a contracté la maladie dans la Seine ou avant sa dérive dans le fleuve.

Nous avons malheureusement retrouvé le cadavre de l'orque ce matin à 11h48. Nous sommes actuellement avec elle pour empêcher que son corps ne soit percuté par un navire, ce qui compromettrait l'autopsie. Nous attendons l'équipe mobilisée par lÉtat pour la récupérer. pic.twitter.com/kHunMaxGyt — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) May 30, 2022

Après une tentative de sauvetage qui a échoué le samedi 28 mai, la préfecture de Seine-Maritime en accord avec des biologistes et spécialistes Office français de la biodiversité, du Groupe d'étude des cétacés du Cotentin (GECC) avait annoncé le 29 mai procéder prochainement à l'euthanasie de l'animal pour "mettre fin à ses souffrances". L'état de santé de l'orque était très critique. Les équipes scientifiques avaient repéré "des ulcérations et une dermatite profonde, laissant apparaître des lésions nécrotiques" sur la quasi-totalité du corps de l'animal et des "vocalisations assimilables" à cris de détresse du cétacé avait été entendus sur des enregistrements sonores.

Pourquoi l'orque coincée dans la Seine va être euthanasiée ?

Le corps de l'orque est recouvert de lésions nécrotiques et le comportement incohérent de l'animal pourrait traduire une infection plutôt grave, la mucormycose. Affaibli physiquement et visiblement désorienté, l'épaulard ne semble pas en mesure de retourner dans la Manche et de rejoindre son habitat naturel. Les biologistes et vétérinaires estiment que l'euthanasie est la décision la plus sage pour "mettre fin aux souffrances subies par l'orque". Aussi difficile est-il le choix de l'euthanasie est également la meilleure solution à prendre à l'égard des autres orques et cétacés car la maladie dont souffre l'orque coincée dans la Seine pourrait être contagieuse et toucher d'autres individus de l'espèce protégée et en partie menacée. La maladie observée chez l'orque bloquée dans la Seine est encore méconnue aussi après l'euthanasie, le corps de l'animal sera récupéré par les scientifiques "pour mener des analyses poussées sur la pathologie dont il est porteur".

L'orque malade, qu'est ce que la mucormycose ?

Les lésions nécrotiques et autres symptômes observés sur l'orque mènent les experts à penser que l'épaulard serait atteint de mucormycose, "une affection profonde du derme et de l'épiderme susceptible de toucher des animaux immunodéprimés" et déjà observée sur des "mammifères marins à différents endroits du globe" mais pour la première fois en Europe. Cette maladie peut conduire à une occlusion des vaisseaux sanguins et "atteindre les reins, les poumons, le cœur et le cerveau, ce dernier point étant susceptible d'expliquer le comportement désorienté de l'orque", a détaillé la préfecture. Chez l'orque coincée dans la Seine, cette maladie aurait atteint un "stade très avancé" et causerait d'importantes souffrances à l'animal.

Communiqué relatif à la surveillance de l'orque affaiblie observée dans la Seine pic.twitter.com/cpFMmCiAGO — Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) May 29, 2022

Pourquoi l'orque ne peut pas être sauvée et quitter la Seine ?

Avant de prendre la décision d'euthanasier l'orque, la préfecture de Seine-Maritime a tenté de sauver l'animal et de la guider vers la mer. L'opération de sauvetage s'est organisée samedi 28 mai avec la coopération de spécialistes. Les équipes ont essayé de mener l'orque jusqu'à la mer grâce à une diffusion de stimuli sonores (des vocalisations d'une population d'orques) mais l'animal n'a pas été réceptif aux sons émis, il a au contraire semblé désorienté et incapable de suivre les sons de ses congénères. Le mode opératoire choisi pour attirer l'orque vers la Manche a été défini le 27 mai lors d'une réunion entre la préfecture et les chercheurs mais des doutes subsistaient quant à la réussite du sauvetage. "C'est expérimental, on n'est pas sûr que ça marche", indiquait ainsi Charlotte Curé, chercheuse en bioacoustique des cétacés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) sur Twitter.

Désormais, le sauvetage de l'orque apparait presque impossible mais plusieurs voix s'élèvent pour défendre un nouvel essai avant l'euthanasie de l'orque. Celle de Lamya Essemlali, présidente de Sea Sheperd France, résonne plus fort que les autres, sur BFMTV, la militante demande à la préfecture "une approche supplémentaire pour avoir une confirmation du diagnostic des vétérinaires. Même s'il est vrai que les images déjà consultées montrent une orque apathique, et très amaigrie". L'ONG Sea Sheperd regrette aussi que la tentative de sauvetage est intervenue trop tard, deux semaines après la confirmation de la présence du cétacé dans la Seine, car pour l'orque "chaque jour en plus passé dans la Seine diminue malheureusement ses jours de survie", ajoute Lamya Essemlali.

La tentative de sauvetage de l'orque a-t-elle était suffisante ?

L'orque n'a pas réussi à rejoindre la mer malgré l'aide et l'opération de sauvetage réalisée le 28 mai. L'ONG Sea Sheperd pense que l'opération de sauvetage réalisée le 28 mai n'a pas été menée dans de bonne conditions et surtout qu'elle a été trop tardive. "Ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de tentative plus tôt, puisqu'il y a une quinzaine de jours, elle (l'orque) a été aperçue encore en bonne santé, en tout cas de façon visible", déclare la présidente de la branche française de l'organisation Lamya Essemlali sur BFMTV. Un avis que partage le cétologue Eric Demay qui juge dans les colonnes du Parisien qu'on "a abandonné trop vite". Selon lui, les choses n'ont pas été faites dans l'ordre : "Je l'aurais déjà nourri pour le requinquer. C'est ce que font les Australiens, ils jettent un poisson mort au mammifère en perdition avec des antibiotiques dedans. Cela permet de faire coup double, de lui redonner des forces et de le soigner contre les infections."

Après deux semaines passées à nager dans la Seine, une eau douce et surtout polluée, l'orque s'est affaiblie et l'alimenter était primordial pour espérer la sauver insiste Eric Demay même si les chances de survie de l'animal "étaient sans doute proches de zéro". Quant aux mycoses et nécroses visibles sur l'animal, elles n'ont aux yeux du spécialiste rien de surprenant compte tenu de la qualité de l'eau de la Seine et surtout de la pollution du fleuve.

On ignore comment l'orque a pu être coincée dans la Seine. "Sans doute était-elle malade", imagine le cétologue et président de l'ONG Tursiops, Eric Demay, au Parisien. La mucormycose, maladie observée chez l'animal, pourrait avoir désorienté l'orque et l'avoir conduit dans la Seine. Une autre maladie pourrait également être à l'origine de la venue de l'orque dans le fleuve, "peut-être s'est-elle justement approchée des humains pour chercher du secours", avance le spécialiste précisant que le scénario s'est déjà vu à plusieurs reprises chez les dauphins. La présidente de Sea Sheperd France, Lamya Essemlali interroge aussi une désorientation de l'orque renforcée par le "bruit des travaux des éoliennes près du Havre".

Où se trouve l'orque coincée dans la Seine ?

L'orque erre dans la Seine depuis au moins deux semaines mais elle pourrait être coincée dans le fleuve depuis plus longtemps. L'animal se déplace dans l'estuaire de la Seine entre Le Havre et Rouen, soit un périmètre de 125 kilomètres, mais le milieu fluvial ne convient pas au cétacé habitué à vivre dans les eaux froides et profondes. Malgré l'espace restreint et la maladie qui l'affaiblit, l'orque continue de nager dans le fleuve, difficile donc de la localiser avec plus de précisions. La préfecture de Seine-Maritime en collaboration avec les experts a toutefois délimité les zones des déplacements de l'animal. Elle indique également que le secteur où se situe l'orque "est interdit à la baignade, à la pêche et les zones de captage d'eau ne sont pas alimentées ni impactées par la Seine".