"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 28 juin 2022 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 28 juin 2022 a eu lieu. Avez-vous trouvé les résultats ?

[Mis à jour le 28 juin 2022 à 21h23] Fin du suspense ! Et quel suspense ! Mardi 28 juin 2022, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposaient un tirage de l'Euromillions pour le moins attractif : 176 millions d'euros. Tel était l'enjeu du soir. De quoi faire tourner la tête à plus d'un participant en cas de victoire. Pour l'heure, cependant, on ignore si grand gagnant il y a eu. Le mieux est, pour chacun, de consulter soi-même le résultat de l'Euromillions. Combinaison gagnante, code My Million... Tous les résultats sont disponibles ci-dessous :

Tirage du 28/06/2022 10 - 35 - 42 - 47 - 48 Etoiles : 2 - 11

MyMillion :NU 014 6678

Prochain tirage de l'Euromillions : vendredi. Une nouvelle occasion de devenir millionnaire ? Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde de trouver la combinaison gagnante d'un tirage de l'Euromillions. En effet, avec cinq chiffres à cocher parmi les 50 disponibles, et deux numéros étoile à sélection parmi les 12 possibles, vos chances, en ne jouant qu'une combinaison, sont de l'ordre d'une sur un peu plus de 139 millions ! Heureusement, votre karma est peut-être au beau fixe en ce moment et rien ne dit, non plus, que vous n'ayez pas vos chances !

Une chose est sûre, la seule manière pour vous de le vérifier est de tenter de trouver le résultat de l'Euromillions en jouant à ce prochain tirage. Et bonne nouvelle, comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, si les joueurs de neuf pays (France, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, Portugal, Espagne, Autriche, Suisse) tenteront leur chance, les participants français auront, quoi qu'il arrive, un grand gagnant parmi eux. Et pour cause, lors de chaque tirage de l'Euromillions, la FDJ promet aux joueurs qui ont validé leur grille dans l'Hexagone de remporter un million d'euros via le code My Million.

Comment ça fonctionne ? Pour le My Million, rien de plus simple. Ce code composé de deux lettres et sept chiffres est automatiquement fourni avec votre grille de l'Euromillions. À noter que si vous pouvez choisir votre combinaison - rien n'est toutefois obligatoire, il existe une option flash qui vous propose une combinaison toute faite -, il vous est cependant impossible de sélectionner vous-même votre code My Million. Celui-ci vous est attribué tel quel. Au destin de faire de vous un petit millionnaire... ou pas ! Qui sait, si c'est votre grand jour, ce n'est pas cela qui vous arrêtera !