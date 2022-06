"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 29 juin 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Six millions d'euros étaient proposés pour le tirage du Loto de ce mercredi 29 juin 2022. Avez-vous trouvé les résultats ?

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 21h34] Au grand dam des participants du tirage du Loto de ce mercredi 29 juin 2022, la Française des jeux (FDJ) n'a pas annoncé de grand vainqueur. Que fallait-il avoir joué pour ce tirage ? Était-ce le 2 ? Le 49 ? Le 36 ? Ou bien le 23 ? Les résultats gagnants du tirage du Loto sont désormais disponibles sur notre page. N'hésitez pas à les consulter. Qui sait, peut-être êtes-vous parvenu à trouver une partie du résultat du Loto ? Avec quelques bons chiffres, vous pouvez déjà obtenir un petit gain non négligeable. Assez, tout du moins, pour retenter sa chance lors du prochain tirage !

Tirage du 29/06/2022 16 - 24 - 26 - 43 - 47 Chance : 9

Joker+ 0 921 207

Option 2nd tirage : 3 - 10 - 25 - 37 - 44

10 codes gagnants : A 7202 7060 - B 7337 7048 - F 7091 3241 - G 8924 7452 - K 2285 5659 - L 0450 5060 - P 2443 4102 - P 9091 7868 - S 3509 8317 - T 1486 3349

Prochain rendez-vous : vendredi 1er juillet ! La FDJ organise un Super Loto des vacances. Au programme ? Pas moins de 13 millions d'euros et surtout, quelque 50 codes LOTO qui permettront à une cinquantaine d'heureux élus de repartir, quoi qu'il arrive, avec 20 000 euros chacun. Attention néanmoins pour ceux qui auraient un budget serré : super jackpot oblige, la grille coûte 3 euros, et non 2,20 euros.