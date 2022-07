"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 1er juillet 2022, 198 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Vendredi 1er juillet 2022, tentez de gagner les 198 millions d'euros mis en jeu par la FDJ. Aurez-vous les numéros gagnants de ce tirage exceptionnel ?

La FDJ vous donne, ce vendredi 1er juillet 2022, l'occasion de remporter 198 millions d'euros, lors du tirage de l'Euromillions. Avec une grille qui coûte seulement 2,50 euros, l'investissement est vite rentabilisé ! Depuis plusieurs semaines, la cagnotte ne cesse de grimper. Elle était de 161 millions d'euros, lors du dernier tirage de l'Euromillions. Ce vendredi, comme lors de chaque rendez-vous, un millionnaire est garanti grâce au code MyMillion. En effet, l'une de ces suites composées de deux lettres et sept chiffres sera, quoi qu'il arrive, tirée au sort ce soir. Elle permettra de remporter un million d'euros. Une somme qui rend possible l'achat d'un appartement deux pièces dans Paris, d'une voiture de luxe ou même de deux billets pour aller sur la planète Mars.

Pour remporter le jackpot et devenir millionnaire, il suffit d'aller chez le buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille. Il est également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr. En quelques clics, le tour est joué. Une fois la grille validée, vous recevez votre code MyMillion qui est généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée. Quelles sont vos chances de gagner l'Euromillions ? Celles-ci sont malheureusement plus faibles que pour le Loto. Vous avez une chance sur près de 140 millions de trouver la combinaison. En effet, pour remporter le gros lot, il faut trouver les cinq bons numéros, compris entre 1 et 50, ainsi que deux étoiles numérotées de 1 à 12.