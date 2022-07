"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 1er juillet 2022 [EN DIRECT]"

EUROMILLIONS. Ce vendredi 1er juillet 2022, la Française des jeux vous propose de remporter la somme de 198 millions pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats sont à suivre sur cette page à partir de 21h15.

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 18h52] Une somme exceptionnelle de 198 millions d'euros ! C'est le montant de la cagnotte que propose la Française des jeux pour ce nouveau tirage de l'Euromillions, ce vendredi 1er juillet 2022. Ce jackpot exceptionnel peut vous faire changer de vie. Mais alors, comment faire ? Il vous suffit de vous rendre dans le tabac le plus proche de chez vous et remplir une grille. Il faut cocher cinq numéros et deux étoiles. Vous ne voulez pas sortir de chez vous ? Pas de panique, vous pouvez jouer en ligne. En réalité, peu importe votre manière de jouer car, comme aime le rappeler la FDJ, 100% des gagnants ont participé !

Les résultats seront disponibles à partir de 21 h15. Vous pourrez les consulter dans cet article en consultant la fenêtre ci-dessus. Si personne ne trouve les bons numéros, pas de panique, la cagnotte sera remise en jeu mardi 5 juillet 2022 et dépassera les 200 millions d'euros de gains potentiels. En attendant, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil au code MyMillion qui se trouve sur votre ticket. Il vous permettra peut-être de devenir millionnaire. Un Français gagne à chaque tirage !

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.

Quel est le record de gain à l'Euromillions ?

À ce jour, le plus gros gain remporté à l'Euromillions en France a été gagné le 15 octobre 2021, il s'élevait à 220 millions d'euros. Le 11 décembre 2020, un autre jackpot de 200 millions avait aussi fait le bonheur d'un Français. Ces sommes exceptionnelles sont les plus importantes jamais gagnées dans l'Hexagone. Vous pouvez tenter votre chance de remporter l'Euromillions les mardis et vendredis. Sur son site, la FDJ propose des statistiques et des combinaisons pouvant être jouées. Cependant, Euromillions reste un jeu de hasard et le tirage sélectionne les chiffres de façon complètement aléatoire. Impossible donc d'établir une stratégie. Les plus superstitieux miseront sur leurs numéros fétiches ou sur une combinaison régulière.