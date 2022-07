"Résultat de l'Euromillion du 8 juillet 2022 : le tirage et les gains obtenus"

RESULTATS EUROMILLIONS. Vendredi 8 juillet 2022, le tirage exceptionnel de 230 millions d'euros de l'Euromillions n'a pas désigné de gagnant. La somme record est remise en jeu pour le prochain tirage.

[Mis à jour le 9 juillet 2022 à 18h07] Le tirage de l'Euromillions n'a pas fait de gagnant, vendredi 8 juillet 2022. Le jackpot de 230 millions d'euros, la plus grosse somme proposée par la FDJ, n'a donc pas trouvé preneur. Découvrez les résultats du tirage sur notre page. Si le gros lot n'a pas été remporté, une personne est toutefois devenue millionnaire, grâce au code MyMillion. Composé de deux lettres et de sept chiffres, il est automatiquement fourni avec une grille. À chaque tirage de l'Euromillions, un code est sélectionné, garantissant à un joueur de devenir millionnaire. Vendredi 8 juillet, le gagnant MyMillion était originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Tirage du 08/07/2022 28 - 31 - 35 - 43 - 46 Etoiles : 4 - 7

MyMillion :PK 211 8941

Les 230 millions d'euros proposés à Euromillions sont un record historique et une telle somme n'a jamais été gagnée en France. Jusqu'à présent, un plafond empêchait les jackpots de l'Euromillions d'atteindre des montants aussi élevés, puisqu'il était limité à "seulement" 190 millions d'euros. Pourtant, ce plafond a été relevé à 250 millions d'euros. Une cagnotte de 220 millions d'euros avait ainsi pu être gagnée, le 15 octobre 2021, en Polynésie française. Lors du prochain tirage de l'Euromillions, qui se tiendra mardi 12 juillet, le jackpot de 230 millions d'euros sera remis en jeu. Il pourra être proposé pendant cinq tirages consécutifs, avant d'être remporté ou partagé, précise la FDJ. Celle-ci explique que le plafond de cette cagnotte augmentera ensuite par palier de 10 millions d'euros, pour finir par atteindre le plafond des 250 millions d'euros.

Tentez votre chance pour le prochain tirage de l'Euromillions, mardi 12 juillet, qui s'élèvera lui aussi à 230 millions d'euros. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous chez votre buraliste pour acheter une grille à 2,50 euros. Il vous faudra ensuite cocher cinq numéros ainsi que deux étoiles, puis croiser les doigts en attendant les résultats. Il est aussi possible de jouer en ligne en créant un compte sur le site FDJ.fr (disponible sur Android et Iphone). Sur Internet, comme dans les bureaux de tabac, une pièce d'identité pourra être demandée, car ce type de jeu est interdit aux mineurs.