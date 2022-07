Nouvelle loi Covid : que contient le texte discuté à l'Assemblée ?

Alors que l'épidémie de Covid-19 repart en flèche en France, les députés examinent depuis lundi soir le nouveau projet de loi sanitaire à l'Assemblée nationale, premier texte de cette nouvelle législature. Voici ce qu'il contient.

127 250 contaminations quotidiennes sur sept jours glissants, comptait Santé Publique France la semaine dernière en France. Preuve que l'épidémie de Covid-19, loin d'être derrière nous, repart à la hausse. Dans ce contexte, le nouveau projet de loi "maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre le Covid-19" est arrivé à l'Assemblée nationale lundi 11 juillet au soir, après le débat sur la motion de censure. Un texte dont le but est de prendre la suite de l'état d'urgence sanitaire, décrété dès mars 2020 et qui prendra officiellement fin le 31 juillet 2022. Voici ce que contient ce nouveau texte.

Le projet de loi Covid discuté à l'Assemblée, en actant la fin de l'état d'urgence, met également fin au "passe sanitaire et vaccinal dans la vie quotidienne des Français", a rappelé le ministre de la santé François Braun. En revanche, le nouveau texte de loi permettrait d'établir un "pass frontières" dès début août. En cette période de vacances d'été, cette mesure de contrôle des flux vers notre territoire vise à limiter la circulation des variants de Covid-19. Le pass frontières prendrait la même forme que le pass sanitaire connu il y a quelques mois : il pourrait s'agir d'un test négatif, d'un justificatif de vaccination ou d'un certificat de rétablissement, à présenter lors du passage des frontières françaises.

Le projet de loi Covid vise également la prolongation de la collecte des données de dépistage et de cas contacts, ainsi que de leur traitement informatique. Ces données, centralisées dans les fichiers SI-DEP et Contact Covid depuis la loi du 11 mai 2020, verraient leur traitement autorisé jusqu'au 31 janvier 2023. Le texte du gouvernement prévoyait à l'origine une extension jusqu'au 31 mars 2023, mais l'opposition a exigé et obtenu une rétractation de la prolongation.

Que signifie la fin de l'état d'urgence sanitaire ?

L'état d'urgence sanitaire, voté dès le 23 mars 2020, prendra fin le 31 juillet 2022, après de multiples prolongations. Cette situation particulière permettait au gouvernement de prendre des mesures d'exception concernant la restriction des libertés de déplacements, notamment les confinements et les couvre-feux, ou encore la mise en place d'un pass sanitaire ou vaccinal. Avec la fin de cet état d'urgence sanitaire, le gouvernement se verra réduire le champ des possibles pour lutter contre la pandémie de Covid-19 : il ne pourra plus, par exemple, rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics, ou encore décréter de jauges maximales dans certains lieux.

Les soignants non-vaccinés seront-ils réintégrés ?

Suspendus en 2021 parce qu'ils refusaient de se faire vacciner contre le Covid-19, environ 15 000 soignants attendent toujours de pouvoir réintégrer leurs fonctions. A l'Assemblée nationale, les députés de la Nupes et du Rassemblement national soutiennent leur réintégration, pointant les carences en personnel de l'hôpital public. Pourtant, ce "n'est pas à l'ordre du jour", a tranché lundi François Braun, le ministre de la Santé, déclenchant les huées d'une partie de l'hémicycle.