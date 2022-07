"Euromillions (FDJ) : résultat du tirage du vendredi 15 juillet 2022 [EN DIRECT]"

EUROMILLIONS. Un jackpot exceptionnel de 230 millions d'euros est mis en jeu par la FDJ, vendredi 15 juillet 2022, pour le tirage de l'Euromillions. Vous pourrez consulter les résultats sur cette page à partir de 21h15.

[Mis à jour le 15 juillet 2022 à 19h35] Le tirage de l'Euromillions du vendredi 15 juillet 2022 vous propose la somme exceptionnelle de 230 millions d'euros. Cette cagnotte historique de 230 millions d'euros a de quoi faire tourner les têtes. Elle représente 14 720 années de Smic net, mais permet aussi d'acheter 4 123 lingots d'or (au prix de 55 770 euros le kilo d'or). Si elle est remportée, il s'agira du plus gros gain de l'histoire de la FDJ en France, mais aussi du record européen, indique la FDJ. Les 230 millions d'euros pourront être remis en jeu pendant cinq tirages consécutifs, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 22 juillet. Ils seront ensuite soit remportés, soit partagés, précise la Française des Jeux. Retrouvez les résultats en direct sur notre page pour voir si la chance vous a souri.

Les chances de gagner l'Euromillions sont de l'ordre d'une sur 139 millions. Il faut en effet cocher cinq numéros parmi les 50 disponibles sur la grille, mais aussi sélectionner deux numéros étoiles parmi les 12 proposés. Pour multiplier les probabilités de l'emporter, vous pouvez jouer plusieurs grilles. Vous augmentez également vos chances de trouver le bon code Mymillion. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement fourni avec une grille. À chaque tirage de l'Euromillions, un code Mymillion est sélectionné, garantissant à un joueur de devenir millionnaire.

Si la cagnotte de l'Euromillions est remportée ce vendredi 15 juillet 2022, ce sera le plus gros gain jamais gagné. Jusqu'ici, le plus gros jackpot remporté l'avait été le 15 octobre 2021. Le tirage de l'Euromillions offrait alors 220 millions d'euros à l'heureux chanceux qui trouvait les bons résultats de la cagnotte européenne ! Une Française avait remporté ce beau pactole, devenant la première personne en France à gagner une aussi grosse somme à l'Euromillions.

Le tirage du vendredi 22 juillet 2022 mettra forcément fin au suspense et, quoiqu'il arrive, le super jackpot de 230 millions d'euros sera distribué. Il sera soit attribué au grand gagnant, soit partagé entre les joueurs européens ayant validé des combinaisons leur permettant de remporter des gains du deuxième rang. Il faut pour cela avoir trouvé les cinq bons numéros ainsi qu'une étoile sur deux. La somme remportée dans ce cas, même loin du jackpot, permet déjà de changer de vie. Le plafond de l'Euromillions s'élévait précédemment à 190 millions d'euros, mais il a été progressivement relevé et peut maintenant atteindre les 250 millions d'euros.

Que faire avec 230 millions d'euros ?

Face à une telle somme, nombreux pourraient perdre la tête. Certains laissent tout simplement parler leur excentricité, à l'image d'un couple de Britanniques, qui a remporté, en mai 2022, 216 millions d'euros à l'Euromillions. Leur premier achat, qu'ils ont dévoilé au média britannique Sky News, en a étonné plus d'un. Il s'agissait de valises pour voyager en famille ainsi que d'une remorque pour des poneys. Le couple s'est dit motivé par la joie qu'ils pourraient lire dans les yeux de leurs enfants en cas de victoire.

Pour d'autres, cela pourrait paraître normal de partager ses gains. Un Français est allé encore plus loin. Il a consacré l'essentielle de sa nouvelle fortune à une fondation qu'il a lui même créé afin de sauver la planète. C'était alors le deuxième plus gros gagnant de l'histoire de l'Euromillions avec pas moins de 200 millions d'euros remporté, en décembre 2020. Sa fondation s'appelle et c'est la seule information que l'on peut trouver à son sujet. En effet, Le Parisien explique dans ses colonnes que ce généreux donateur a souhaité rester anonyme. En outre, le gagnant a expliqué sa démarche auprès du quotidien régional : "Ce qui compte, ce sont les actions soutenues par Anyama [le nom de sa fondation] et l'impact positif qu'elles génèrent pour tous."

Le jackpot de 230 millions est remis en jeu une troisième fois

C'est la troisième fois que cette cagnotte exceptionnelle de 230 millions d'euros est proposée à l'Euromillions. En effet, personne n'a trouvé les cinq bons numéros et les deux étoiles, vendredi 8 et mardi 12 juillet 2022. Vendredi dernier, neuf européens ont tout de même remporté la coquette somme de 1,5 million d'euros chacun après avoir identifié cinq bons numéros et une étoile. Trois d'entre eux étaient Français. Le jackpot est donc remis en jeu une seconde fois. Si personne ne trouve, une nouvelle fois, la bonne combinaison, alors la cagnotte sera une nouvelle fois remise en jeu mardi prochain. Elle peut être rejouée jusqu'à cinq fois de suite, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 22 juillet 2022. Ensuite, les gains sont remis au rang suivant (cinq bons numéros et une étoile).