"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 22 juillet 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Les résultats du tirage de l'Euromillions du vendredi 22 juillet 2022 sont tombés. Découvrez si vous avez remporté les 17 millions d'euros en jeu.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 21h56] Les résultats du tirage de l'Euromillions du vendredi 22 juillet 2022 ont été révélés. Les 17 millions d'euros ont-ils été remportés ? Découvrez les résultats sur notre page. Pour rappel, le plus gros gain de l'Euromillions a été remporté mardi 19 juillet 2022. Le gagnant, un habitant du Royaume-Uni, a empoché 230 millions d'euros, la plus grosse somme mise en jeu à l'Euromillions. Jusqu'ici, le plus gros jackpot remporté l'avait été le 15 octobre 2021. Le tirage de l'Euromillions offrait alors 220 millions d'euros à l'heureux chanceux. Le destin frappera-t-il à nouveau ce soir ?

Tirage du 22/07/2022 16 - 18 - 29 - 32 - 50 Etoiles : 4 - 11

MyMillion :CB 290 6960

Vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos probabilités de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmentez par ailleurs vos chances de trouver le bon code Mymillion. Ce code, constitué de deux lettres et de sept chiffres, est attribué automatiquement à chaque grille d'Euromillions. Si le code du participant est tiré au sort, il gagne un million d'euros. Un code est gagnant à chaque tirage de l'Euromillions et 88 personnes sont devenues millionnaires en France depuis le début de l'année 2022 grâce à Mymillion. Vendredi 22 juillet, le gagnant du code MyMillion réside dans les Dom-Tom.