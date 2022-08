"Résultat du loto (FDJ) : le tirage du mercredi 3 août 2022 [EN DIRECT]"

LOTO. Mercredi 3 août 2022, la FDJ propose de remporter 3 millions d'euros lors du tirage du Loto. Découvrez en direct les résultats du tirage pour savoir si vous allez remporter la cagnotte.

[Mis à jour le 3 août 2022 à 18h15] Mercredi 3 août 2022, tentez de remporter trois millions d'euros lors du tirage du Loto proposé par la FDJ. Consultez les résultats en direct sur cette page et découvrez les numéros gagnants que vous avez obtenus. Parfois un ou deux suffisent pour remporter une petite somme. Cette cagnotte a de quoi faire rêver ! Avec 3 millions d'euros, à vous le changement de vie, la nouvelle maison et les vacances bien méritées ! En plus du jackpot, dix participants sont tirés au sort lors de ce tirage du Loto pour remporter 20 000 euros. En ferez-vous partie ?

Pour participer au tirage du Loto, rien de plus simple. Déplacez-vous chez un buraliste et achetez une grille. Vous pouvez également jouer en ligne, sur le site de la FDJ ou sur l'application mobile. Vous devez ensuite choisir six numéros : cinq compris entre 1 et 49 et le dernier, le numéro chance, compris entre 1 et 10. Cela donne une multitude de combinaisons et vous offre une chance sur près de 20 millions de remporter le gros lot ! Mais ne vous découragez pas. Vous avez une chance sur plus de deux millions d'être un gagnant de rang 2, c'est-à-dire d'avoir trouvé cinq bons numéros. Les probabilités de l'emporter augmentent au fur et à mesure des rangs et, finalement, près de 17% des combinaisons sont gagnantes.

Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker+… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme. Ainsi, avec l'option second tirage, vous pouvez rejouer les numéros d'une grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto. Elle coûte 80 centimes de plus qu'un ticket classique, mais permet de retenter sa chance une autre fois. Vous pouvez jouer au Loto les lundis, les mercredis et les samedis.