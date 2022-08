Gare aux balistes, ces "piranhas des plages" qui mordent cet été !

Depuis le début de l'été, plusieurs morsures de baigneurs ont été recensées tant dans l'Atlantique qu'en Méditerranée. D'où viennent-elles ?

On pourrait les baptiser "piranhas des plages" tant leur présence est particulièrement remarquée cet été sur les plages de France. C'est le grand retour des balistes, une espèce de poissons naviguant en bancs et qui se montre particulièrement menaçants cet été. Interrogé par le journal Sud-Ouest, un chef de poste de secours d'Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques confirme ces blessures constatés par des touristes sur sa plage. "Nous sommes habitués aux piqûres de vives, aux méduses, mais c'est la première fois que je constate ce phénomène", explique Yann Huynh-Tot.

Où sont-ils ?

Hendaye n'est pas la seule station balnéaire touchée, loin de là. Des cas ont été signalés sur la côte atlantique mais aussi en Méditerranée près de Cannes. "Je n'ai pas eu mal car j'ai bougé aussitôt", témoigne au Parisien un jeune homme en vacances à Théoule-sur-Mer qui raconte avoir "senti quelque chose lui mordiller la cheville".

Comment les reconnaître ?

Les balistes sont des poissons se nourrissant de coquillages et carapaces de crustacés. Pour s'en régaler, ils disposent ainsi de dents, loin de celles effrayantes des piranhas ou des requins mais tout de même présentes en nombre : 14 en haut et 8 en bas. En France, l'espèce commune est grise avec de petites tâches aux reflets bleutés, rappelle Le Parisien ce jeudi.

Pourquoi sont-ils si nombreux et pourquoi mordent-ils l'homme ?

Les balistes sont en pleine période de reproduction l'été, ce qui explique leur comportement un peu plus agressifs puisqu'ils sont susceptibles de défendre nid et progéniture. La femelle baliste creuse un trou pour y enfouir ses oeufs, le mâle étant chargé de la protection du nid. Gare à celui qui s'approche ! Habituellement, la baliste ne se trouve que peu sur les plages mais le changement climatique et le réchauffement des eaux pourrait expliquer leur présence plus importante aux abords des plages cet été. Sachez enfin que le baliste est une espèce jugée "vulnérable" depuis 2015 en raison de sa surpêche. Vous voilà prévenu !