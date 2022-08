Orages et inondations : la vigilance orange levée en Corse, le bilan humain s'alourdit

ORAGES. Après deux heures de violents orages, la vigilance orange est levée en Corse laissant place à une alerte jaune. Trois personnes sont décédées et douze autres sont blessées. Les Pyrénées-Atlantiques sont le seul département en vigilance orange pour pluie et inondation.

Sommaire Les orages en direct

Vigilance orange orage en Corse

Vigilance orange inondation

Bilan des orages

Images des orages L'essentiel La vigilance orange pour orages a été levée à 11 heures ce jeudi 18 août 2022 en Corse avec deux heures de pluies tempétueuses et de violentes rafales. Seuls les Pyrénées-Atlantiques sont encore en alerte orange pour pluie et inondation jusqu'à ce soir par Météo France.

Les orages en Corse ont fait trois mort, dont une jeune fille de 13 ans et une femme de 72 ans, et douze blessés dont un en urgence absolue.

En Corse, les rafales de vent ont dépassé les 200 km/h et atteint des records historiques comme à Calvi. L'épisode orageux a désormais quitté l'île. Dans le pays basque ce sont les pluies torrentielles et les risques d'inondations qui inquiètent.

Les averses orageuses sont toujours de mise sur la moitié est de la France notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Auvergne-Rhône-Alpes mais sans atteindre les niveaux d'intensité de la veille.

Suivez les dernières prévisions météo dans ce direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

13:20 - Deux morts survenues dans des campings lors des orages en Corse Sur les trois personnes décédées lors des orages en Corses, deux se trouvaient dans des campings : la jeune fille de 13 ans qui séjournait dans un établissement de Sagone et un homme de 46 ans qui était dans un camping de Calvi. La troisième victime se trouvait sur une plage lors du drame. D'autres touristes figurent parmi les victimes, notamment la personne gravement blessée qui est une Italienne de 23 ans et qui se trouve toujours en urgence absolue selon la préfecture de Haute-Corse. 13:05 - Emmanuel Macron a adressé son soutien au président de la Corse Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse a indiqué sur l'antenne de BFMTV avoir reçu un appel d'Emmanuel Macron après les orages violents et inattendus en Corse ce matin. Le chef de l'Etat a adressé son soutien à l'élu local promettant au nom de l'Etat de faire le nécessaire pour les victimes et après cette situation exceptionnelle. 12:50 - Vents à 220 km/h, pluies torrentielles.. Les images des orages en Corse Si l'orage est terminé en Corse, les images des vents tempétueux observés ce matin sont impressionnantes. BFMTV a compilé juste ici des images amateurs des intempéries qui montre la violence de l'orage. 12:37 - Un nouvel épisode orageux en Corse ce soir ? Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni a indiqué qu'un nouvel orage était prévu sur l'île de beauté dans la soirée en fin de matinée sur BFMTV : "On annonce un nouvel épisode orageux dans la soirée, on va se préparer au pire", a-t-il déclaré après avoir constaté la violence de l'orage de ce matin. 12:34 - Des interventions en mer après les orages en Corse En fin de matinée, plus de 60 opérations d'assistance et de sauvetage étaient coordonnées par les secours notamment en mer. Ce matin lorsque l'orage s'est déclaré plusieurs personnes étaient en mer et des signalements de bateaux échoués ou retournés ont été enregistrés. Ces interventions se poursuivent à la mi-journée. . 12:23 - La Première ministre adresse son soutien aux victimes des orages en Corse La Première ministre Elisabeth Borne a aussi exprimé son soutien sur Twitter après les violents orages qui se sont abattus sur la Corse ce matin. "Mes pensées vont aux victimes, à leurs proches et à l’ensemble de la population durement touchés par les intempéries en Corse. Tout est mis en œuvre pour aider les sinistrés", a-t-elle ajouté. 12:11 - Gérald Darmanin se rendra en Corse cet après-midi Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé sa venue en Corse après l'épisode orageux qui a frappé l'île ce matin. 11:48 - Trois morts dans les orages en Corse selon la préfecture Alors que les orages se calment en Corse, le bilan humain continue de s'alourdir. La préfecture de l'île a annoncé la mort d'une troisième personne mais indique qu'aucun nouveau blessé n'a été compté. 11:39 - 20 000 impacts de foudre enregistrés lors des orages d'hier La France a été touchée 20 000 fois par la foudre dans la journée du 17 août marquée par de violents orages sur le sud-est, la vallée du Rhône et le nord-ouest du pays. Un quart de ces impacts soit 5 000 coups de foudre sont survenus seulement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11:28 - Pourquoi la vigilance orange a été décidée tardivement en Corse ? Jusqu'à 9 heures ce matin, la Corse était placée en vigilance jaune pour les orages mais selon plusieurs témoignages les violentes rafales de vent et les pluies tempétueuses ont été observées à partir de 8 heures par les habitants de l'île. Si la réévaluation de l'alerte a tardé c'est parce que la trajectoire de la perturbation a légèrement changé par rapport aux prévisions des instituts. L'orage devait initialement passé entre la Corse et le continent mais s'est décalé vers le sud et l'île de beauté. 11:15 - Le bilan s'alourdit : deux morts et douze blessés Le nouveau bilan provisoire signé de la préfecture de Corse fait été de deux décès, celui d'une adolescente de 13 ans dans le camping de Sagone et une femme de 72 ans sur une plage. Les deux victimes ont perdu la vie à cause de chutes d'arbre causées par les rafales de vent. Douze autres personnes sont blessées dont une placée en situation d'urgence absolue. 11:05 - La vigilance orange levée en Corse Il est 11 heures et la vigilance orange pour les orages a été levée au profit d'une vigilance jaune. Météo France indique que l'épisode orageux a quitté l'île laissant place à une accalmie qui devrait durer toute la journée. 11:05 - Jusqu'à quelle heure sont prévues les vigilances oranges ? En Corse, la vigilance orange pour orages pourraient prendre fin à 11 heures ou en fin de matinée selon les prévisions de Météo France. Plusieurs témoignages semblent indiquer que le plus fort des rafales et des pluies est passé et laisse la place à des précipitations moins virulentes. Du côté des Pyrénées-Atlantiques l'alerte orange pour pluie et inondation devrait être maintenue jusqu'à 20 heures environ. 10:56 - 10 000 foyers sans électricité dans l'Ain et dans la Loire L'épisode orageux du 17 août qui a violemment touché les départements de la vallée du Rhône a privé plus de 10 000 foyers au plus fort des précipitations selon Enedis. Le réseau électrique est toujours endommagé dans la région Rhône-Alpes et encore "1000 foyers sont encore à réalimenter" selon la société. Selon Enedis contacté par BFMTV, le retour à la normale est espéré "dans la matinée pour la majeure partie et d’ici la fin de journée pour les derniers clients à réalimenter". 10:47 - L'équivalent de cinq mois de pluie tombé en une journée à Marseille La vigilance orange concernait les Bouches-du-Rhône hier et là aussi les orages ont été d'une intensité historique avec l'équivalent de cinq mois de pluie qui est tombé en quelques heures à Marseille et dans le département. Selon La Provence il est tombé 70 mm de pluie dans la cité phocéenne le 17 août alors qu'en temps on attend 14 mm pour tout le mois d'août. A Cassis aussi plus de 70 mm d'eau sont tombés. LIRE PLUS

En savoir plus

Ils ne sont plus que trois départements à être placés en vigilance orange pour orages ce jeudi 18 août 2022 : les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Dans ces territoires les précipitations sont torrentielles et entraînent des risques d'inondations particulièrement dans le pays basque. En Corse plus que les crues ce sont les vents et les rafales à plus de 200 km/h par endroit qui font craindre des dégâts. Ailleurs, des averses orageuses sont toujours en place en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Auvergne-Rhône-Alpes mais plus largement que le moitié est du pays. Reste que les pluies sont moins violentes que celles de la veille. En Corse, Météo France estime que la vigilance orange décidée à la dernière minute est de mise au mois jusqu'en fin de matinée.

Les Pyrénées-Atlantiques sont le seul département à être en proie à de possibles inondations ce 18 août. Hier plusieurs inondations et coulées de boue ont été observées dans les territoires en alerte orange notamment les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et la vallée du Rhône. Les images des ruissellements sont impressionnantes à l'instar de celles de Vieux-Port de Marseille ou entre Saint-Etienne et Lyon ou le trafic ferroviaire a été interrompu à cause des eaux. Les inondations sont la conséquence des pluies diluviennes qui font suite à l'épisode de sécheresse et ruissellent sans pouvoir pénétrer les sols.

Les orages qui frappent la Corse depuis la matinée du 18 août 2022 ont fait un mort et neuf blessés en moins de deux heures selon la préfecture, le bilan est encore provisoire mais déjà lourd. C'est dans un camping de Sagone qu'une personne a perdu la vie dans la chute d'un arbre déraciné par les importantes rafales de vent. La veille, le 17 août, aucune victime n'était à déplorer en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les départements qui étaient en vigilance orange. Reste que des dégâts matériels importants ont été observés dans la vallée du Rhône et en Corse. Les orages et les inondations ont aussi privé d'électricité des milliers de foyers, 1 000 en Corse et 10 000 dans l'Ain et la Loire.

Les images des violents orages ne manquent pas et plusieurs vidéos amateurs montrent la violence des pluies. A Marseille, le mercredi 17 août le Vieux-Port était sous les eaux après une nuit d'averses. A Montpellier aussi les orages et les pluies étaient impressionnants tandis qu'à Hyères près de Toulon c'est la taille des grêlons qui a interpellé.