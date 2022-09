"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 3 septembre 2022 [EN LIGNE]"

LOTO. Ce samedi 3 septembre 2022, la Française des jeux vous proposait de remporter la somme de 16 millions d'euros pour ce nouveau tirage du Loto. Le jackpot a été remporté ! Alors êtes vous l'heureux élu ? Pour le savoir, vous pouvez consulter les résultats dans cet article.

[Mis à jour le 3 septembre 2022 à 20h55] La cagnotte du Loto a été remportée ! Les 16 millions d'euros mis en jeu par la Française des jeux ce samedi 3 septembre 2022 ont été gagnés par l'un de vous. alors êtes vous l'heureux chanceux et nouveau millionnaire français ? Pour le savoir, jetez vous sur les résultats ci-dessous. Si, hélas, ce n'est pas vous, vous avez peut-être trouvé quelques bons numéros, le Joker+ ou l'un des codes 20 000 euros en jeu. Et, quoi qu'il arrive, vous pourrez rejouer dès ce lundi 5 septembre 2022.

Tirage du 03/09/2022 24 - 32 - 35 - 38 - 44 Chance : 6

Joker+ 3 924 934

Option 2nd tirage : 5 - 6 - 24 - 33 - 44

10 codes gagnants : B 9466 2363 - G 3942 0405 - G 5988 5135 - J 1786 6979 - J 5988 3113 - K 0240 3862 - N 3774 5704 - O 7003 6773 - Q 4637 7091 - S 3747 5882

Pour remporter les 16 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il fallait croire en sa bonne étoile. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. A ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

Ce samedi 3 septembre 2022, vous pouviez gagner 16 millions d'euros. Mais, au fait, quel est le plus gros lot jamais remporté au Loto ? Un joueur a remporté, samedi 4 décembre, un gain record de 30 millions d'euros. C'est la somme la plus importante jamais remportée depuis le lancement du jeu en 1976, selon la Française des jeux (FDJ). Après 28 tirages consécutifs sans gagnant, le jackpot a été remporté par un habitant en Ille-et-Vilaine. Le dernier record date du 11 septembre avec 26 millions d'euros remportés. "Dans toute l'histoire de Loto, c'est la septième fois que le jackpot dépasse la barre symbolique des 20 millions d'euros", a indiqué la FDJ.