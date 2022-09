La nouvelle technique des cambrioleurs pour ouvrir vos portes sans bruit

Un procédé chimique permet à des cambrioleurs de forcer sans bruit les portes des appartements en Ile-de-France rapporte Le Parisien. Au moins une cinquantaine de de logements ont déjà été touchés....

Une cinquantaine d'appartements déjà ciblés en Ile-de-France, des portes qui s'ouvrent sans résistance et sans bruit, aucune trace laissée sur la serrure ou presque et quasiment aucune piste pour les enquêteurs... Le Parisien rapporte depuis la rentrée que la police est à la recherche de cambrioleurs qui utilisent un procédé chimique pour s'introduire dans les logements. Un nouveau mode d'intrusion qui passe par l'usage d'un "étrange liquide corrosif" que les forces de l'ordre n'ont pas encore clairement identifié. Le journal, qui a interrogé plusieurs victimes, évoque "de l'acide ou de l'azote liquide" qui, introduit dans le barillet des serrures, va endommager le système de fermeture. Reste aux malfaiteurs à glisser un outil à l'intérieur celui-ci pour pénétrer dans les logements sans effraction évidente.

Ce nouveau mode opératoire des cambrioleurs a été observé des dizaines de fois dans l'Ouest parisien, notamment dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Les communes de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville et Levallois-Perret seraient particulièrement visées depuis la mi-juillet. Dans le 78, Versailles, Le Pecq et Saint-Germain-en-Laye ont aussi été ciblées. A chaque fois, les traces laissées par les professionnels sont si infimes ("des traces jaunes ou orange") qu'aucune piste sérieuse ne serait encore trouvée. La police hésite entre de "vieux routiers" du cambriolage, des délinquants de région parisienne ou "une bande originaire d'Europe de l'Est". A ce stade, des recherches d'empreintes sont systématiquement réalisées et celles-ci analysées dans les bases de données existantes.

Selon un policier interrogé par Le Parisien, les sommes subtilisées atteignent plusieurs milliers d'euros à chaque cambriolage, jusqu'à 10 000 ou 30 000 euros pour les plus importantes. Les cambrioleurs se concentrent sur l'argent liquide et les bijoux, laissant le matériel électronique et informatique de côté. Aucun vandalisme ou dégât "inutile" n'est constaté. Seuls les chambres des adultes, les dressings ou le mobilier pouvant contenir du liquide ou des objets de valeur sont visités et parfois retournés. Un autre signe d'une délinquance visiblement très bien organisée.