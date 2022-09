"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 20 septembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. La FDJ proposait un tirage de l'Euromillions particulièrement séduisant, mardi 20 septembre 2022. Les résultats sont disponibles un peu plus bas dans cette page.

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 21h29] Si vous avez l'ambition de devenir rentier, c'était le moment ou jamais de tenter votre chance ! La Française des jeux (FDJ) et ses consœurs européennes proposaient, mardi 20 septembre 2022, un tirage de l'Euromillions des plus intéressants. Cent soixante-quatorze millions d'euros étaient promis à celui ou celle qui parviendrait à trouver le résultat du jour. Après le My Million, le résultat de l'Euromillions vient d'être dévoilé. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour :

Tirage du 20/09/2022 11 - 21 - 23 - 32 - 48 Etoiles : 3 - 12

MyMillion : PM 917 4088

La cagnotte oubliée bientôt en jeu

Pour l'heure, on ignore encore si grand gagnant il y a eu. Dans le cas où personne ne serait parvenu à trouver le résultat de l'Euromillions, le jackpot sera remis en jeu vendredi soir, avec quelques millions d'euros supplémentaires. De quoi faire monter la pression d'un cran. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'une belle cagnotte est annoncée prochainement du côté du Loto. Un Super Loto devrait en effet susciter les convoitises dans les semaines qui viennent. Il s'agit du Loto des cagnottes oubliées. Le 7 octobre prochain, la FDJ proposera un tirage du Loto à 19 millions d'euros, dont six millions jamais réclamés. Dix-neuf millions d'euros, c'est deux millions d'euros de plus que la plus petite cagnotte qui peut être proposée lors d'un tirage de l'Euromillions. Cependant, contrairement à un tirage de l'Euromillions, vos chances au Loto sont d'une sur un peu plus de 19 millions, contre une sur un peu plus de… 139 millions à l'Euromillions. Avis aux amateurs !