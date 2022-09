Ecowatt : comment télécharger l'appli de RTE, à quoi ça sert ?

ECOWATT. RTE, le gestionnaire du réseau électrique en France, a lancé un nouveau service complété par une application baptisé Ecowatt. Il doit servir à alerter en temps réel des risques de coupure d'électricité cet hiver.

Le Bison Futé de l'énergie est arrivé, voici Ecowatt dans sa nouvelle version ! Ce nouveau service doit aider les Français à moduler leur consommation d'énergie et à adopter une logique de sobriété énergétique dans le contexte de hausse massive des coûts de l'énergie. A l'approche de l'automne, RTE, le gestionnaire du réseau électrique en France, a dévoilé le nouveau service Ecowatt. Développé en partenariat avec Enedis et l'Ademe, Ecowatt conseillera les particuliers aux écogestes, surtout en cas de tensions sur le réseau électrique. Par un jeu de couleurs et des prévisions à 1, 2, 3 et 4 jours, Ecowatt alertera sur de possibles tensions et donnera de petits gestes faciles à faire chez soi mais utiles pour soulager le réseau électrique. Ce service, sorte de météo de l'électricité, pourra vous avertir et vous conseiller de moduler votre consommation d'énergie.

Ecowatt se veut un service d'alerte et de conseil. Chaque jour, RTE y renseignera des prévisions sur le niveau de consommation d'électricité, se basant sur plusieurs paramètres : production d'électricité, importation possible mais aussi météo puisque l'on sait que des températures plus fraîches entraîne rapidement une hausse de la consommation énergétique des Français qui vont davantage chauffer leurs logements.

A partir de ces prévisions, Ecowatt classe la journée selon un jeu de couleurs :

vert, tout va bien la consommation est raisonnable en France

orange : attention la consommation est élevée, "les écogestes sont les bienvenus"

rouge : la consommation est anormalement élevée, risque de coupure d'électricité. "Système électrique très tendu. Coupures inévitables si nous ne baissons pas notre consommation", précise RTE pour expliquer ce niveau de classification

Le site internet MonEcowatt.fr est déjà en ligne. RTE promet d'y ajouter prochainement une application mobile, disponible avant l'hiver. Elle permettra de s'abonner directement au système d'alerte sur son smartphone. "Nous voulons qu'elle soit prête le plus vite possible. L'objectif est qu'elle soit en service pour cet hiver", précisait RTE au journal Le Parisien le 19 septembre 2022. En attendant, vous pouvez retrouver les prévisions d'Ecowatt ci-dessous.

Ecowatt propose déjà de s'abonner à un système d'alerte qui vous avertira en cas de tensions sur le réseau électrique et de coupures de courant potentielles. Il suffit pour cela d'entrer une adresse mail, un numéro de téléphone mobile si vous souhaitez être alerté sur votre smartphone et votre code postal pour recevoir des alertes adaptées à votre localisation. L'inscription aux alertes Ecowatt est disponible ici.