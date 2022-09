"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 21 septembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto a eu lieu sur les coups de 21 heures. Les résultats de ce mercredi 21 septembre 2022 sont à retrouver un peu plus bas dans cette page.

[Mis à jour le 21 septembre 2022 à 21h22] Trois millions d'euros étaient mis en jeu ce mercredi 21 septembre 2022 au tirage du Loto organisé par la Française des jeux (FDJ). Le résultat a enfin été dévoilé ! Avez-vous remporté le gros lot ? Il semble que non. On sait en effet déjà que personne n'est parvenu à mettre la main sur les résultats du Loto ce mercredi. Toutefois, trois grilles ont été cochées des cinq chiffres gagnants, seul le N°Chance manque à l'appel, de quoi permettre à leurs propriétaires de devenir des vainqueurs du rang 2 et d'empocher 61 918 euros chacun. Faites-vous partie des petits chanceux ? Le mieux est de consulter vous-même le résultat du tirage du Loto :

Tirage du 21/09/2022 3 - 9 - 12 - 22 - 37 Chance : 10

Joker+ 2 413 922

Option 2nd tirage : 5 - 16 - 37 - 39 - 48

10 codes gagnants : A 4523 2482 - A 5520 0232 - C 5129 9683 - D 1216 0340 - D 5759 2523 - K 9401 5732 - P 7730 6187 - U 2126 3584 - U 9704 5258 - W 3293 7864

Prochain tirage du Loto samedi. Quatre millions d'euros seront en jeu. Et malheureusement pour vous, il n'est pas chose évidente que de désigner les chiffres gagnants lorsque l'on participe au tirage du Loto. En effet, la grille est composée de 49 chiffres et 10 N°Chance. L'objectif, pour avoir tous les résultats corrects, est de cocher les cinq chiffres et le N°Chance qui sont tirés au sort lors du tirage. Peu importe le nombre de participants, vos chances sont toujours les mêmes. En ne jouant qu'une combinaison, vous avez une chance sur 19 068 840.

Vous trouvez que quatre millions d'euros ne valent pas le coup de participer ? Qu'à cela ne tienne ! Il est déjà possible de tenter sa chance pour le tirage du Loto du 7 octobre prochain. Dix-neuf millions d'euros seront mis en jeu, dont six jamais réclamés par les vainqueurs. Ce jackpot a été appelé la cagnotte des oubliés. Et si ce Super Loto ne vous séduit toujours pas, passez à l'Euromillions. Vendredi 23 septembre, soit dans deux jours, 194 millions d'euros seront en jeu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à tenter votre chance tout de suite avant d'oublier et, qui sait, peut-être de passer à côté de la chance de votre vie !