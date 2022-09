"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 23 septembre 2022, 194 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Tirage sensationnel ce vendredi 23 septembre 2022 ! La FDJ propose une cagnotte de 194 millions d'euros. Les résultats seront, bien entendu, livrés sur cette page vers 21h30.

Mardi dernier, l'incroyable jackpot du moment n'a toujours pas trouvé preneur. Résultat, ce vendredi 23 septembre 2022, la Française des jeux et ses consœurs européennes remettent le pactole sur la table avec, qui plus est, quelques millions d'euros supplémentaires. De quoi motiver encore davantage les troupes. Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le tirage du My Million sera effectué un peu avant 21 heures et les résultats de l'Euromillions seront tous disponibles sur cette page aux alentours de 21h30.

Comment jouer ? Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente FDJ et de cocher cinq chiffres parmi les 50 proposés sur la grille de l'Euromillions et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Moyennant 2,50 euros, faites ensuite valider votre grille pour qu'elle soit bien prise en compte pour le tirage du soir. Le plus dur sera d'attendre le résultat de l'Euromillions et éventuellement d'apprendre à gérer autant d'argent si jamais vous devenez l'élu ! À noter qu'il est également possible de tenter sa chance sur le site de la FDJ depuis son canapé. De même, si vous devez cocher au moins cinq chiffres et deux numéros étoile pour constituer une combinaison, rien ne vous impose de n'en cocher que cinq et deux.