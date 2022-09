"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 26 septembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Avec cinq millions d'euros en jeu, la cagnotte du tirage du Loto commençait à être intéressante ce lundi 26 septembre. Mais avez-vous trouvé les résultats ? Réponse plus bas...

[Mis à jour le 26 septembre 2022 à 21h14] Quelle que soit votre combinaison, nous avons le regret de vous annoncer que vous allez devoir retourner travailler mardi. Il n'y a malheureusement pas eu de grand vainqueur au tirage du Loto lundi 26 septembre 2022. Pas de vainqueur au rang 2 non plus, pour trouver les premiers petits chanceux du jour, il faut descendre au rang 3. Vingt-et-une grilles ont été cochées d'une bonne partie du résultat gagnant du Loto : quatre des cinq bons chiffres et du N°Chance du jour. Leurs propriétaires remportent chacun 9 362,10 euros. Retrouvez sans plus attendre l'ensemble des résultats du Loto :

Tirage du 26/09/2022 18 - 29 - 35 - 39 - 49 Chance : 1

Joker+ 8 058 685

Option 2nd tirage : 1 - 7 - 43 - 47 - 48

10 codes gagnants : B 2323 9198 - B 6006 5204 - C 0251 1980 - C 5830 2458 - C 6127 3022 - E 3034 3808 - I 5012 8693 - J 0844 4720 - P 5640 0429 - S 5336 5787

Votre rêve le plus fou ? Devenir millionnaire. Qui n'a jamais brûlé d'envie de plonger dans une piscine pleine de pièces d'or à la façon de l'oncle Picsou ? Prochain tirage du Loto, mercredi. Six millions d'euros en jeu. Comme lors de chaque tirage du Loto, vos chances ne seront que d'une sur 19 068 840 si vous ne pariez qu'une combinaison. Autrement dit, vous avez plus de chances d'être né avec six doigts que de remporter le tirage du Loto. Comme l'affirme le site Welovebuzz, une personne sur 20 000 naît en effet pourvue d'un sixième doigt. Mieux encore, vous avez plus de chances d'être touché par un… astéroïde, que de trouver le résultat du Loto. Cela vous effraie ? Rassurez-vous, vous avec une chance sur 720 000 que cela vous arrive, ce n'est pas tant que ça à y regarder de plus près.

Petit espoir tout de même pour votre progéniture : vous avez plus de chances de voir l'un de vos enfants devenir astronaute que de remporter le jackpot. Si vous n'avez qu'un enfant, vos chances qu'il soit le prochain Thomas Pesquet sont de l'ordre d'une sur 12 millions. N'est pas Thomas Pasquet qui veut non plus ! Néanmoins, si vous avez deux enfants, vous avez une chance sur six millions que l'un d'eux devienne cosmonaute. Comptez une chance sur trois millions si vous avez quatre enfants. La petite histoire ne dit cependant pas si vous avez plus de chances de remporter le tirage du Loto si vous êtes né avec un sixième doigt et que votre enfant astronaute a déjà été frappé par un astéroïde. Mais après tout… qui ne tente rien n'a rien !