"Résultats de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 27 septembre 2022 [EN DIRECT]"

https://www.linternaute.com/edit/#RESULTATS EUROMILLIONS. Après un tirage de l'Euromillions à 193 millions d'euros, l'enthousiasme des joueurs risque d'être en berne ce mardi 27 septembre 2022. Quoi qu'il en soit, les résultats seront délivrés ci-dessous vers 21h30.

[Mis à jour le 27 septembre 2022 à 18h56] Vous comptiez sur l'absence de vainqueur lors du précédent tirage de l'Euromillions pour tenter votre chance ce mardi 27 septembre 2022 et essayer d'empocher plus de 200 millions d'euros ? Vous avez raté votre pari ! Quelqu'un est parvenu à mettre la main sur le résultat de l'Euromillions avant vous. Vendredi, l'un des participants avait coché les cases 14 - 15 - 22- 35 - 48 et les numéros étoile 3 et 8, remportant ainsi les 193 millions d'euros en jeu à cette occasion. Un pactole des plus convoités alors que l'inflation continue de faire des ravages ces dernières semaines.

Résultat : ce mardi soir, "seuls" 17 millions d'euros sont en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. On reste toutefois bien au-dessus de la cagnotte de cinq millions d'euros qui était en jeu lundi soir au Loto. Une chose est sûre, si vous ne voulez pas rater une nouvelle occasion de devenir millionnaire, le mieux pour vous est de participer sans plus attendre à ce nouveau tirage de l'Euromillions.

Et si ce sont les grosses cagnottes qui vous attirent, sachez qu'il y aura prochainement un beau tirage au Loto. Le vendredi 7 octobre 2022, la Française des jeux (FDJ) mettra en place un Super tirage du Loto de 19 millions d'euros, dont six millions déjà remportés mais jamais réclamés par les propriétaires. Le jackpot a d'ailleurs été baptisé la cagnotte des oubliés. Avec un tel gros lot, le pactole sera digne d'un tirage de l'Euromillions et en même temps, vous aurez les chances d'un tirage du Loto. C'est une sur 19 068 840 contre une sur plus de 139 millions à l'Euromillions.

Dans tous les cas, vous avez plus de chances d'être frappé par un avion (une sur 10 millions, selon le site Welovebuzz) ou que d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions). De quoi laisser songeur, c'est certain. Mais comme aime le dire la FDJ : "100% des vainqueurs ont tenté leur chance." En d'autres termes, si vous êtes joueur et pas trop mauvais perdant, tentez votre chance, on ne sait jamais !