Prix Nobel de la paix 2022 : qui sont les trois lauréats ? L'Ukraine récompensée

NOBEL DE LA PAIX 2022. Le prix Nobel de la paix 2022 a été remis non pas à une personne, mais à un homme et deux organisations qui représentent la société civile dont l'ONG russe Memorial qui semble, depuis, à nouveau avoir subi les foudres du Kremlin.

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 22h33] Et le prix Nobel de la paix 2022 est attribué à… Ce vendredi 7 octobre, la prestigieuse Académie suédoise a levé le voile sur l'un des titres les plus convoités de la planète. Au terme d'une semaine d'annonces, lors de laquelle deux Français - Alain Aspect pour le prix Nobel de physique puis Annie Ernaux pour le prix Nobel de littérature - ont été récompensés, l'avocat biélorusse Ales Bialiatski, l'organisation civique ukrainienne "Center for civil liberties" ("Centre pour les libertés civiles") et l'ONG de défense des droits humains russe Memorial ont été désignés prix Nobel de la paix 2022.

Cette dernière semble avoir d'ores et déjà fait les frais de son nouveau titre. Comme le rapporte notamment franceinfo, quelques heures seulement après que le prix Nobel de la paix 2022 lui a été décerné, la justice a ordonné la saisie des bureaux moscovites de l'ONG Memorial, déjà bannie du pays. À l'issue d'un énième procès visant l'ONG, ses locaux principaux "ont été transformés en biens publics", a fait savoir le tribunal de Tverskoï à l'agence de presse Interfax.

Memorial est l'association russe la plus ancienne (ses origines remontent à la période de la Perestroïka, les réformes économiques et sociales menées par le président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev en Union soviétique de 1985 à 1991) et la plus connue dédiée à des travaux de recherche sur les répressions de l'époque soviétique, mais aussi la principale organisation de défense des droits du pays. Elle a été dissoute par la Cour suprême de Russie le 28 décembre 2021.

D'après le comité Nobel en direct d'Oslo (Norvège) ce vendredi, les trois lauréats du Nobel de la paix 2022 "démontrent ensemble l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie". Ils sont récompensés pour avoir "depuis de nombreuses années, promu le droit de critiquer le pouvoir et protégé les droits fondamentaux des citoyens". Le comité Nobel précise également qu'Ales Bialiatski, Memorial et Center for civil liberties "ont fait un effort remarquable pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l'homme et l'abus de pouvoir". L'an dernier, le prix de la paix avait couronné deux champions de la liberté de la presse et de l'information, la journaliste philippine Maria Ressa et son confrère russe Dmitri Mouratov.

Le Centre pour les libertés civiles a, en tant qu'ONG, notamment documenté des crimes de guerre à Boutcha, en Ukraine. "Les violences sexuelles font partie de la terreur que les soldats russes ont imposée dans les territoires occupés, afin d'obtenir rapidement le contrôle de ces territoires et de le garder", a récemment expliqué à franceinfo Oleksandra Matviychuk, directrice du Centre pour les libertés civiles en Ukraine. L'ONG ukrainienne a été fondée en 2007, à Kiev, la capitale de l'Ukraine. "Le centre a pris position pour renforcer la société civile ukrainienne et faire pression sur les autorités pour faire de l'Ukraine une démocratie à part entière", a rappelé le Comité Nobel.

Cinq prix Nobel 2022 (dont celui de la paix) ont d'ores et déjà décernés

Cinq prix ont d'ores et déjà été dévoilés cette semaine, ceux de médecine, physique, chimie, littérature et paix. Les annonces des prix Nobel 2022 ont démarré lundi dernier et s'achèvent lundi prochain (10 octobre). Depuis 1901, la prestigieuse distinction est remise, chaque année, à des "personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité", que ce soit par des découvertes scientifiques, un génie littéraire, de l'engagement humanitaire...