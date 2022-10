Marche du 16 octobre : parcours à Paris, revendications... Les infos

Les groupes politiques de la Nupes appellent à une marche contre la vie chère et l'inaction climatique, dimanche 16 octobre, à Paris. Voici ce qu'il faut savoir sur son déroulement.

Alors que l'inflation atteint un chiffre record en France en 2022, dimanche 16 octobre aura lieu la marche contre la vie chère et l'inaction climatique à Paris. Les actions d'Emmanuel Macron vis-à-vis du climat et du coût de la vie sont critiquées par les différents organisateurs de cet événement. À l'initiative de cette marche se retrouvent plusieurs partis de gauche tels qu'Europe Écologie - Les Verts (EELV), La France insoumise (LFI), le Parti communiste français (PCF), le Parti socialiste (PS), mais aussi de nombreuses associations en faveur de l'environnement et de la justice sociale.

Cette marche est un appel à la mobilisation contre la vie chère, pour le climat et contre la réforme des retraites. "Les prix explosent et les fins de mois sont de plus en plus difficiles", "la planète brûle et l'eau manque. Mais le gouvernement, déjà condamné pour inaction environnementale, poursuit une politique antiécologique qui met en danger l'avenir même de notre écosystème", dénonce l'appel à manifestation. Cette initiative nationale s'inscrit dans la continuité des manifestations qui ont eu lieu les 22 et 29 septembre ainsi que la mobilisation climat du 23 septembre.

Bien que différents partis de gauche soient unis dans ce projet, un tweet de Jean-Luc Mélenchon, posté jeudi 6 octobre, a semé la discorde. Dans celui-ci, le leader de la France insoumise a comparé la marche du 16 octobre à celles des 5 et 6 octobre 1789 qui ont eu lieu lors de la Révolution française. Dans son tweet, Jean-Luc Mélenchon évoque les femmes, qui, ces jours-là ont "ramen[é] le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre", conclut-il. Sur Twitter, le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, n'a pas apprécié pas la comparaison et lui a répondu : "La provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n'y a plus ni roi ni reine. Nous n'aurons ni pique ni fourche".

Cet échange montre la différence de points de vue entre les partis de gauche. D'autres socialistes ont aussi exprimé leur désaccord, notamment ceux qui n'avaient pas souhaité faire partie de la Nupes lors des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon s'est toutefois défendu, vendredi 7 octobre, en expliquant, dans un nouveau tweet : "La marche des femmes de 1789 n'a coupé aucune tête ni guillotiné personne. 0 mort. La brutalisation de la vie sociale, c'est la vie chère et l'inaction climatique. Marchons au coude à coude", a-t-il demandé dans un signe de réconciliation. Mais cela sera-t-il suffisant ?

Parmi leurs revendications, les manifestants demandent une hausse des salaires et des minimas sociaux, un blocage des prix de l'énergie et des prix de produits de première nécessité ainsi qu'un gel des loyers. Une taxation des superprofits et des investissements massifs dans la bifurcation écologique font également partie des réclamations. Concernant l'écologie, la marche demande le développement des transports en commun, l'isolation des logements, la conversion vers une agriculture écologique et le déploiement des énergies renouvelables. De plus, cette marche s'oppose à la réforme de l'assurance-chômage et à celle des retraites.

Pour faciliter la venue des manifestants à Paris, des bus sont mis en place à partir d'une centaine de villes de France pour rejoindre Paris. Dans la capitale, la marche contre la vie chère et l'inaction climatique partira, dimanche 16 octobre, à 14 heures de la place de la Nation. Le cortège défilera jusqu'à la place de la Bastille, lors d'un parcours d'environ 2km.