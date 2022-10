Prix Nobel d'économie : le verdict dévoilé ce lundi

PRIX NOBEL ECONOMIE. Dernier prix Nobel à être décerné, le prix d'Economie est officialisé ce lundi 10 octobre à partir de 11h45, depuis Stockholm, en Suède. Nous vous livrons le verdict en temps réel.

[Mis à jour le 10 octobre 2022 à 10h55] Les annonces des prix Nobel 2022 s'achèvent ce lundi 10 octobre à partir de 11h45, avec l'annonce du verdict pour le prix d'économie. Ajouté en 1969 aux cinq prix traditionnels nés du testament d'Alfred Nobel (1833-1896), le "petit dernier" des Nobel a été créé par la Banque centrale suédoise "en mémoire" de l'inventeur. L'an dernier, le prix d'Economie a récompensé un trio de spécialistes de l'économie expérimentale, le Canadien David Card, l'Américano-Israélien Joshua Angrist et l'Américano-Néerlandais Guido Imbens, pour avoir "apporté de nouvelles idées concernant le marché du travail".

Mais qui sont les favoris cette année ? Professeure à Harvard, spécialiste du travail et de l'histoire économique, l'Américaine Claudia Goldin est pointée par les pronostiqueurs, alors que le prix d'Economie n'a jusqu'ici sacré que deux femmes sur 89 lauréats : l'Américaine Elinor Ostrom (2009) et la Franco-Américaine Esther Duflo (2019). Pour David Pendlebury, prévisionniste des Nobel au sein de l'institut Clarivate, "C'est une historienne, c'est une économiste du travail, elle a étudié les femmes sur le marché du travail, les écarts de salaires entre hommes et femmes, mais aussi la valeur de l'éducation en matière économique. Elle a fait beaucoup".

Inflation mondiale, crise de l'énergie... Les spécialistes des politiques monétaires ne devraient pas être primés cette année au vu de la situation économique actuelle. Pour Hubert Fromlet, professeur à l'université suédoise Linné cité par Sud Ouest, "La politique monétaire a tellement échoué, et il n'y a aucun bon théoricien qui ait vu juste, pour ainsi dire ".

Cinq prix Nobel 2022 (dont celui de la paix) déjà décernés

Cinq prix ont déjà été dévoilés depuis lundi 3 octobre, ceux de médecine, physique, chimie, littérature et paix. Depuis 1901, la prestigieuse distinction est remise, chaque année, à des "personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité", que ce soit par des découvertes scientifiques, un génie littéraire, de l'engagement humanitaire...