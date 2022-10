Grève à EDF : étendue et reconduite, des conséquences sur l'énergie cet hiver ?

GREVE EDF. Des grèves s'organisent dans plusieurs centrales nucléaires à l'arrêt pour maintenance et peuvent pénaliser la production d'énergie cet hiver en retardant le redémarrage des réacteurs. C'est là un moyen de pression supplémentaires pour les syndicats.

[Mis à jour le 13 octobre à 14h49] En cours depuis plusieurs semaines, la grève des syndicats d'EDF commence aussi à faire du bruit. Ce jeudi 13 octobre, une nouvelle centrale électrique a rejoint le mouvement et pas des moindres puisqu'il s'agit de la centrale de Gravelines (Nord) soit la plus importante de France. Le site s'ajoute aux autres bloqués par les salariés grévistes : Tricastin (Drôme), Cruas (Ardèche), Bugey (Ain), Cattenom (Moselle). Dans toutes les centrales les grèves sont annoncées comme reconductibles par les syndicats à l'œuvre notamment la CGT et FO. Un détail qui a toute son importance et qui permet aux syndicats d'exercer une pression à l'heure de la crise énergétique. Pour faire entendre leurs revendications -une augmentation salariale de 5% et une prise en compte de l'inflation sur les salaires- les grévistes ont décidé de bloquer des centrales en chantier pour maintenance et ils peuvent encore le faire avec 25 des 56 réacteurs nucléaires français à l'arrêt.

En poursuivant les grèves, les syndicats retardent les travaux et du fait le redémarrage des réacteurs. C'est la production d'énergie de cet hiver que sera directement pénalisée par le mouvement social et les représentants de la CGT et de FO en sont bien conscients. C'est même le but de leur manœuvre : en conditionnant la levée de la grève sur les réacteurs en travaux à la conclusion d'un accord sur le niveau de leur salaire il espère obtenir gain de cause plus vite. EDF est sous pression car le chantier de la centrale de Gravelines devait débuter le vendredi 14 octobre pour une remise en route garantie avant l'hiver mais chaque jour de grève retarde d'autant la reprise de l'activité des réacteurs. En l'état, la grève des centrales nucléaires peut aggraver le risque des coupures pour les entreprises, les particuliers ne seraient pas concernés par des difficultés supplémentaires selon Franck Redondo secrétaire FO du comité social et économique.

Des grèves qui durent dans les centrales nucléaires

Alors que la centrale nucléaire des Gravelines rejoint le mouvement de grève ce jeudi 13 octobre, la mobilisation lancée par la Fédération CGT des Mines et de L'Energie a commencé dans le courant du mois de septembre. La centrale nucléaire de Bugey a par exemple déjà connu un mouvement de grève les 13 et 29 septembre mais aussi le 6 octobre toujours dans l'objectif de protester contre la faible revalorisation des salaires. C'est de ce sillon que se sont engouffrés les autres sites bloqués par les grévistes. Après plusieurs mouvements sociaux ponctuels, les syndicats ont décidé de suivre l'exemple des grèves dans les raffineries en reconduisant leur mobilisation jour après jour, à compter du jeudi 13 octobre.

Si les grèves dans les centrales durent, elles n'ont lieu que sur les sites déjà à l'arrêt pour maintenance. Et pour cause, en cas de mobilisation initiée sur les sites en fonctionnement, le gestionnaire de l'électricité RTE aurait rappelé les salariés à leurs obligations. Dans les centrales nucléaires, la grève est donc circonscrite à quelques centaines de salariés mais c'est bien pour l'ensemble du secteur que les grévistes défendent leurs revendications. Les syndicats du secteur de l'énergie pourraient d'ailleurs se joindre au mouvement de grève généralisé ce mardi 18 octobre après l'appel de la CGT de la branche pétrolière.

Pourquoi y a-t-il des grèves dans les centrales nucléaires ?

Les motivations des syndicats et des salariés grévistes des centrales nucléaires sont essentiellement financières. Tous exigent une revalorisation du niveau de leur salaire à hauteur de 5% notamment pour les employés du site de Gravelines, dans les Hauts-de-France. Les salariés demandent aussi à ce que l'inflation soit prise en compte dans la réévaluation de leurs rémunérations. En vue des négociations salariales annuelles, la branche des industries électriques et gazières a proposé une augmentation des salaires de 2,3% à partir de janvier 2023 mais la proposition n'est pas à la hauteur des exigences des syndicats. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que les représentants syndicaux aient appelé à la grève en amont des négociations : ils espèrent faire suffisamment pression pour obtenir gain de cause, d'autant plus en période de fortes tensions et de crise énergétique.

Pourquoi y a-t-il un risque de coupure d'électricité cet hiver ?

Pour le gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE), les probables coupures d'électricité qui pourraient survenir cet hiver sont les conséquences d'une addition de plusieurs facteurs. Pour le RTE, "l'approvisionnement en gaz, la situation énergétique dans les pays européens voisins, l'évolution de la demande, et le rythme de redémarrage des réacteurs nucléaires français." En effet, les réacteurs nucléaires à l'arrêt le sont pour des opérations de maintenance ou suite à des problèmes de corrosion. Facteur supplémentaire, le conflit en Ukraine mené par la Russie impacte fortement les livraisons de gaz russes en Europe. Ces livraisons sont importantes car certaines centrales européennes utilisent du gaz pour faire fonctionner leurs turbines et ainsi produire de l'électricité.

Dans un contexte de tension énergétique si fort, quid des potentielles coupures de courant ? Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT-FNME défend ces actions. Contacté par le site Actu concernant le préavis de grève du 6 octobre, il déclarait agir dans l'intérêt des Français. "L'idée n'est pas de se mettre l'opinion publique à dos, au contraire, nous agissons dans l'intérêt des ménages. Car sans salaires décents, sans la préservation des régimes spéciaux des agents de l'énergie, le métier n'attire pas, et la réalité, c'est que nous manquons de bras. Sans un nombre de travailleurs suffisant, on ne peut pas travailler correctement pour faire en sorte que l'hiver se passe bien."