"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 17 octobre 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Pour participer au tirage du Loto de ce lundi 17 octobre 2022, rien de plus simple. Prix, jackpot, heure des résultats du Loto… On vous dit tout.

[Mis à jour le 17 octobre 2022 à 19h02] Vous vous êtes levé du mauvais pied ce lundi 17 octobre 2022 ? Comme toutes les personnes qui se mobiliseront demain pour la grève interprofessionnelle du 18 octobre vous estimez qu'une hausse de votre salaire serait un minimum en cette période d'inflation. On vous comprend tout à fait. Mais faute d'obtenir un feu vert de la part de votre patron, une autre alternative, bien qu'assez hasardeuse, s'offre toujours à vous : le tirage du Loto. La Française des jeux, FDJ, propose quatre millions d'euros ce lundi. Les résultats seront dévoilés ici même vers 21 heures.

Combien coûte une grille ? Si vous ne jouez qu'une combinaison, soit cinq chiffres et un N°Chance, vous devrez débourser 2,10 euros, de quoi multiplier votre mise par 1,9 million en cas de victoire. Un investissement des plus rentables comme vous pouvez le constater. Toutefois, gardons bien à l'esprit que vos chances sont d'une sur plus de… 19 millions. Vous avez donc davantage de possibilités de repartir bredouille que millionnaire. À vous de voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle.

À noter cependant, qu'avec le N°Chance, vous avez une chance sur 10 de remporter au moins votre mise de départ. En effet, avec 10 numéros possibles, vous avez de grandes chances de vous faire rembourser vos 2,10 euros puisque celui qui coche le bon N°Chance remporte... 2,10 euros. Cela ne fonctionne cependant pas si vous cochez tous les N°Chance existant… La grille vous sera en effet vendue plus de 2,10 euros et le gain restera le même. Si vous estimez en revanche que le jackpot n'est pas assez élevé pour que vous vous risquiez à perdre, sachez que le tirage de l'Euromillions de mardi met en jeu 89 millions d'euros. Avis aux amateurs…