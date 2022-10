"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 19 octobre 2022, 5 millions d'euros"

RESULTATS LOTO. Nouveau tirage du Loto ce mercredi 19 octobre 2022. Cinq millions d'euros sont en jeu. Les résultats seront dévoilés ici vers 21h.

Les vacances de la Toussaint arrivent à vive allure. L'occasion de partir en voyage ? Avec l'inflation, les pénuries de carburant et Noël qui se profile derrière, pour de nombreux Français, il sera compliqué d'envisager des congés sous les cocotiers. À moins que... vous ne remportiez le tirage du Loto de ce mercredi 19 octobre 2022. Cinq millions d'euros sont à empocher. De quoi envisager des vacances aux petits oignons pour soi, ses proches et pourquoi pas tout votre quartier... Comme lors de chaque tirage, les résultats du Loto seront délivrés sur cette page vers 21h, dès qu'ils seront disponibles.

Vous êtes plutôt casanier et les congés loin de votre canapé ne vous disent rien ? Si vous remportez le tirage du Loto de ce mercredi, rien ne vous oblige à tout dépenser en billets d'avion. Vous pourriez tout à fait envisager d'organiser une soirée d'Halloween digne de ce nom ! À vous la maison d'horreur, les costumes hors de prix bien effrayants, les citrouilles et autres araignées en plastique. Vous pourriez littéralement transformer votre maison en manoir de Dracula. Et pourquoi ne pas faire de la chirurgie pour vous offrir... ses dents de vampire !? En remportant le tirage du Loto, toutes les folies, même peu recommandées, deviendraient devenir envisageables.