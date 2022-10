Tornades à Bihucourt et Conty : des images impressionnantes

IMAGES. La région des Hauts-de-France a été frappée par de très fortes rafales de vents ce dimanche 23 octobre. Deux tornades ont même été recensées, la première dans la commune de Bihucourt dans le Pas-de-Calais ; la seconde dans le village de Conty dans la Somme, causant des dégâts impressionnants.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 à 11h54] C'est un phénomène météorologique très rare en France, mais qui a fait des dégâts considérables : dimanche 23 octobre, une tornade s'est abattue sur la commune de Bihucourt, près d'Arras. En fin d'après-midi, les conditions météo se sont rapidement dégradées, le vent s'est mué en un phénomène d'une force inouïe. Le bilan effectué ce lundi 24 octobre est inédit : "On a quasiment 100 habitations sur 150 qui ont été fortement touchées. Certaines maisons sont rasées, écroulées, il y a des toitures arrachées", a indiqué le maire de Bihucourt, qui compte un peu moins de 400 habitants. "L'église est en partie détruite. [...] Tous les axes de la commune sont coupés. Je n'ai jamais vu ça. On voit ça à la télé, mais là, c'est hallucinant et ça s'est passé en quelques secondes", s'est ému l'édile au micro de Franceinfo hier soir.

Les images des dégâts de la tornade rendent bien compte de la stupeur qui a pu saisir les habitants. "Le téléphone a sonné. Les gens étaient en pleurs au téléphone en décrivant la situation", a encore ajouté le maire. France Bleu a recueilli le témoignage d'un habitant, Didier, dont la maison a été partiellement détruite. "Trente secondes. Et puis la tornade, et plus rien. Tout explosé partout, les toitures envolées. Le temps que je regarde à la fenêtre, tout était démoli. Je n'ai jamais vu ça, des toitures entières passer dans le ciel" Et d'ajouter, manifestement choqué par ce qu'il a vécu : "J'ai tout vu voler. Les poubelles volaient dans le ciel, les tuiles du toit volaient aussi. Je voyais les arbres du voisin qui s'arrachaient et qui tombaient sur sa maison. Franchement, j'ai vécu quelque chose de difficile. J'en ai encore des frissons. C'est vraiment incroyable".

Les images de la tornade à Bihucourt

Environ 150 personnes ont été touchées par le sinistre, toutes ont pu être logées pour la nuit chez des amis ou de la famille. Une cellule d'assistance psychologique a été mise en place pour les habitants du village.

Une tornade dans la Somme

Le village de Conty dans la Somme a également été frappé par une tornade. Aucune victime n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont conséquents. Les riverains sont toujours sous le choc, nombreux sont "sidérés" de la violence du phénomène. Une habitante de la commune interrogée par BFMTV , a décrit les événements, émue, "c'est la sidération ce matin". Parmi les destructions : une trentaine de maisons, une école et une scierie. Une résidente de Conty a décrit au Courrier Picard "une vision apocalyptique".

Le préfet de la Somme, Étienne Stoskopf, venu sur les lieux dès le dimanche soir, a souligné que la Somme était en vigilance jaune pour orange dans l'après midi "mais que l'événement a été inattendu et surtout très localisé. Nous attendrons le retour de Météo France, mais on peut parler de vents de 150 à 200 km/h" a rapporté le média local. Le groupe scolaire Germaine-Alix a été partiellement détruit et "ne sera pas réparable" a précisé le préfet. De son côté, Cécile Grévin du Conseil départemental de la Somme a prévenu avoir alerté la Croix-Rouge mais que hier soir "tout le monde a trouvé des amis ou de la famille chez qui dormir" s'est-elle réjouie.

Ce phénomène météorologique a été précédé de lourds orages et de fortes rafales de vents dans de nombreuses communes de la région du Nord de la France. Les pompiers ont du intervenir sur plusieurs sites dans la région. Dans le département du Pas-de-Calais, les pompiers ont dénombré une trentaine d'interventions. De son coté, le sénateur PS de la Somme, Rémi Cardon, a adressé via son compte Twitter un message de soutien aux habitants et aux secours sur place. Il a également attribué l'origine de ces fortes précipitations au dérèglement climatique.

L'institut Keraunos, qui recense les tornades et orages violents en France, a indiqué sur son site internet, que plusieurs autres sites ont été touché par ces fortes rafales.