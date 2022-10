"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 26 octobre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Fin du suspense, le tirage du Loto a révélé la combinaison gagnante du jour. Et bonne nouvelle, un petit chanceux est parvenu à trouver les résultats mercredi 26 octobre 2022.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 21h38] Excellente nouvelle pour l'un des joueurs du Loto. Mercredi 26 octobre 2022, la Française des jeux, FDJ, a révélé le résultat du jour et, avec, la répartition des gains. La cagnotte a été remportée. En mettant la main sur le résultat du Loto, le petit chanceux ou la petite chanceuse du jour empoche la coquette somme de trois millions d'euros. Un gagnant du rang 2 est également rapporté. S'il n'a pas trouvé l'intégralité des résultats du Loto, celui-ci est tout de même parvenu à parier sur les cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance. Il remporte ainsi 157 545,20 euros. Voici sans plus attendre la combinaison gagnante du Loto :

Tirage du 26/10/2022 2 - 4 - 23 - 30 - 45 Chance : 5

Joker+ 2 699 328

Option 2nd tirage : 2 - 10 - 29 - 30 - 31

10 codes gagnants : D 4951 1848 - E 3703 2411 - G 0596 7075 - K 2138 5615 - L 8277 3859 - M 7269 0205 - P 9818 0607 - S 7759 3097 - V 4445 0574 - W 3439 1415

Prochain rendez-vous samedi. Deux millions d'euros seront en jeu. Il est possible de jouer sur le site fdj.fr jusqu'à 20h15, le jour J. Le tirage du Loto sera effectué vers 20h20, et les résultats seront donnés dans la foulée. Avant cette victoire au tirage du Loto, mercredi, le précédent jackpot remporté s'élevait à six millions d'euros. Il avait été remporté samedi 22 octobre 2022. Lundi 24 octobre 2022, les deux millions d'euros en jeu n'avaient, quant à eux, pas trouvé de gagnant, ce qui avait conduit à la remise en jeu du jackpot, agrémenté d'un million d'euros supplémentaire.

Petite question et pas des moindres, que peut-on faire avec trois millions d'euros ? Pour vous donner un ordre d'idée à un peu moins de deux mois des vacances de Noël et des fêtes de fin d'année, souvent synonymes de cadeaux au pied du sapin, trois millions d'euros, cela représente 5 454 consoles de jeux PS5, 2 000 iPhone 14 ou encore 31 578 maillots de basketball de NBA.