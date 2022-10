"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 28 octobre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Ce vendredi 28 octobre 2022, le tirage de l'Euromillions vous proposait de gagner 130 millions d'euros, mais personne n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante. 142 millions d'euros vont donc être mis en jeu pour le prochain tirage, mardi 1er novembre.

[Mis à jour le 28 octobre 2022 à 22h18] Le tirage de l'Euromillions du vendredi 28 octobre 2022 n'a pas trouvé de gagnant. Cependant, une personne originaire des Hauts-de-France a acheté le ticket gagnant pour MyMillion, et a ainsi gagné un million d'euros. 130 millions d'euros étaient mis en jeu ce vendredi. Puisque personne n'est parvenu à réunir les bons numéros à l'échelle européenne, le jackpot pour le prochain tirage, prévu mardi 1er novembre, sera de 142 millions d'euros. Vous pouvez néanmoins consulter les résultats du tirage de ce vendredi ci-dessous afin de savoir à quel point vous étiez proche de devenir multimillionnaire.

Tirage du 28/10/2022 14 - 16 - 21 - 28 - 35 Etoiles : 1 - 11

MyMillion : HB 963 3673

Aucun joueur n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante, mais une personne des Hauts-de-France est donc devenue millionnaire grâce à MyMillion. Pour rappel, il s'agit d'un code composé de deux lettres et de sept chiffres qui est attribué automatiquement à chaque grille d'Euromillions. Si votre code est tiré au sort, vous gagnez un million d'euros. Pour tenter de devenir multimillionnaire au prochain tirage du mardi 1er novembre, sachez qu'il existe plusieurs méthodes pour participer à l'Euromillions. Vous pouvez acheter une grille chez votre buraliste pour 2,50 euros, mais il est également possible de participer au tirage en ligne, en créant votre compte sur le site FDJ.fr. Une application mobile est disponible sur Android et iPhone. Pour rappel, ce type de jeu est interdit aux mineurs. Une pièce d'identité pourra donc vous être demandée.

Si certains joueurs ne parviennent jamais à remporter le jackpot au cours de leur vie, d'autres ont parfois une chance incroyable. Ainsi, Le Dauphiné raconte qu'un homme a remporté, pour la deuxième fois en seulement deux ans, un million d'euros grâce au code MyMillion. À la fin du premier confinement en 2020, ce Français originaire de l'est du pays avait gagné un premier million d'euros grâce à ce code fourni sur chaque ticket de l'Euromillions. Plus récemment, il a appris, le jour de son remariage avec sa femme, qu'il était une nouvelle fois l'heureux gagnant de MyMillion. Un nouveau gain avec lequel ce chanceux compte investir dans l'immobilier.