"DIRECT. Grève du jeudi 10 novembre : pagaille à la RATP, mais pas dans la rue ?"

GREVE 10 NOVEMBRE. C'est la pagaille sur le réseau RATP à Paris et en Île-de-France ce jeudi 10 novembre 2022 en raison d'un important mouvement de grève au sein de l'entreprise. Si, partout en France, de nombreux secteurs professionnels suivent aussi le mouvement, il pourrait malgré tout être limité dans la rue. Les infos en direct.

Revendications de la CGT L'essentiel Un important mouvement de grève est organisé ce jeudi 10 novembre 2022 en France, principalement à Paris où la circulation du métro, des bus et des tramways est particulièrement perturbée.

Du côté de la SNCF, le mouvement est bien moins suivi, même si quelques difficultés de transport sont à prévoir, notamment sur le RER.

D'autres secteurs sont également appelés à se mobiliser ce jeudi, notamment dans l'Education nationale, la Santé ou encore l'administration publique.

Cependant, la CGT est la seule organisation à avoir lancé cet appel à la grève. Les autres syndicats n'ont pas suivi l'initiative. Ainsi, la contestation pourrait être moins importante qu'espérée, notamment dans la rue.

Malgré tout, entre 150 et 200 manifestations doivent avoir lieu au cours de la journée partout dans le pays.

Comme lors des précédentes grèves, la CGT réclame une hausse des salaires et veut se faire entendre contre la réforme des retraites.

En direct

09:12 - La menace d'une grève illimitée à la RATP Invité sur la plateau de BFM Paris ce jeudi matin, Arole Lamasse, secrétaire général UNSA RATP, n'a pas exclu un prolongement du mouvement de grève à la RATP. "Si on n'est pas à la hauteur de nos demandes, le mouvement sera dans une durée bien plus longue que celle d'aujourd'hui. Nous y sommes prêts. Nous y sommes préparés", a-t-il déclaré, regrettant que l'entreprise ait "perdu son attractivité" et soit devenue "banale" à ses yeux. Avant de conclure : "Aujourd'hui, nous allons donner des solutions pour qu'elle soit attractive et que la mariée soit belle." 08:51 - Un trafic "inhabituel" en Île-de-France, loin d'être exceptionnel Avec cette journée de grève à la RATP, la pagaille sur les routes d'Île-de-France était redoutée. Si les axes de circulation franciliens sont un peu plus chargés que d'habitude avec 350km de bouchons enregistrés à 8h30, le niveau est "inhabituel" selon Sytadin, mais loin d'être exceptionnel. Et surtout très loin du record enregistré le 9 décembre 2019 lors du début de la grève d'ampleur qui avait touchée les transports franciliens. Ce jour-là, 631km de bouchons avaient été enregistrés à 8h46. 08:40 - Les demandes de covoiturage en hausse Le covoiturage, l'alternative à la galère dans les transports ? Si toutes les villes ne sont pas impactées par des difficultés pour se déplacer via le métro, tramway ou bus, BFM TV rapporte que la plateforme de covoiturage Blablacar Daily a tout de même enregistré une hausse de 25% des demandes de covoiturage domicile-travail par rapport à la semaine dernière. 08:29 - Le tramway à l'arrêt à Nice En revanche, à Nice, les habitants doivent s'organiser sans transports en commun ce jeudi. Les trois lignes de tramways qui desservent la ville sont en effet totalement interrompues toute la journée, ainsi qu'une partie du réseau de bus. Les détails sont à retrouver le site de Lignes d'Azur, l'exploitant du réseau. 08:21 - Les bus fortement perturbés à Toulouse Du côté de Toulouse, les deux lignes de métro fonctionnent normalement. Mais dans la Ville rose, des perturbations sont à noter sur le réseau de bus en raison d'un "filtrage" mené sur les trois dépôts de Tisséo, le gestionnaire des transports. "La mise en place du réseau bus est fortement perturbée", précise l'entreprise. 08:15 - Pas de perturbations dans les transports à Lyon Lyon non plus n'est pas concerné par des perturbations dans les transports en commun. Aucune difficulté n'est enregistrée sur le réseau TCL, gestionnaire des métros, tramways et bus de la troisième ville de France. 08:07 - A Marseille, une grève (presque) pas suivie dans les transports Si à Paris, le service de la RATP est fortement perturbé, ce n'est pas le cas à Marseille. En effet, la RTM indique les métros, tramways et bus circulent normalement, exceptées quelques "faibles perturbations" sur des bus desservant le nord-est de la ville. Pour le reste, aucune difficulté de transport n'est à prévoir. 08:00 - Galère dans le métro à Paris ce jeudi Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Linternaute pour suivre cette nouvelle journée de grève ce jeudi 10 novembre 2022. A Paris, le mouvement qui touche la RATP handicape fortement les usagers des transports en commun. Cinq lignes de métro sont totalement fermées (2, 8, 10, 11, 12) ainsi que 34 stations, dont les très fréquentées Opéra, République, Grands Boulevards, Gare de l'Est, Bastille ou encore Hôtel de Ville.

La moitié des lignes RATP sont fermées ce jeudi 10 novembre. Les lignes de métro 2, 3bis, 5, 8, 10, 11 et 12 ne circulent pas. D'autres stations restent ouvertes mais partiellement aux heures de pointe (entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30) : ce fonctionnement partiel s'effectue sur les lignes de métro 3, 4, 6, 7, 7bis, 9 et 13. Le RER A et B fonctionnent également au ralenti avec un RER sur trois et un sur deux lors des heures d'affluences comme pour le métro. Les bus sont aussi affectés avec deux bus sur trois qui circuleront. Les utilisateurs de tramway le sont aussi avec un passage du T2 et T5 moins régulier. Le T5 est d'ailleurs fermé entre 10h30 et 15h30 et après 20h30.

Les syndicats des réseaux de transports en commun d'autres villes que Paris ont déposé leurs préavis de grève. La ville de Rouen a prévenu des perturbations sur son réseau de transports Astuce. En effet, les métros, bus, tramways sont impactés. Les habitants de Nice, qui sont également touchés par cette grève, ont pour consolation de pouvoir se garer gratuitement sur les voiries de la ville. À Montpellier, plusieurs syndicats du réseau de transport local ont annoncé avoir déposé un préavis de grève ce jeudi 10 novembre. À Amiens, l'Union syndicale solidaire des transports (UST) Keolis Amiens a aussi déposé un préavis de grève, comme l'a relevé le Courrier Picard. Cependant, le syndicat majoritaire Force Ouvrière ne s'est pas encore prononcé sur le suivi du mouvement.

Quelle ampleur de la grève à la SNCF ?

Concernant la SNCF, la CGT Cheminots a également appelé à la grève ce 10 novembre, indiquant qu'elle n'accepte pas "la décision de la Direction (de la) SNCF de clore les négociations 2022" dans un communiqué. "La CGT a proposé à l'Unsa, SUD-Rail et CFDT d'agir unitairement le 10 novembre prochain", est-il ajouté. Un appel refusé par la CFDT des Cheminots, qui estime que le 10 novembre est une "date unique et isolée" qui n'est donc pas "le meilleur moyen de faire gagner les cheminots". L'Unsa et SUD-Rail ont également refusé cette proposition.

Cependant les lignes de RER parisiennes gérées par la SNCF sont impactées avec environ un train sur 3 ne circulant pas. Pour les lignes du transilien, les perturbations sont détaillées sur ce site.

Outre les transports en commun, d'autres secteurs sont touchés par cette grève. Dans la fonction publique, un mouvement a été lancé. Dans son communiqué, la CGT Fonction publique écrit qu'"il n'est pas question de laisser faire !" Elle appelle à une mobilisation interprofessionnelle, notamment pour "des augmentations générales des salaires et pensions, le Smic à 2 000 euros brut", "l'indexation des salaires et pensions sur l'inflation" ou encore "les moyens nécessaires au bon fonctionnement des services publics". Ainsi, comme pour chaque préavis de grève, les professeurs du premier degré (maternelle et primaire) ont dû se déclarer 48 heures à l'avance. Dans ces établissements de premier degré, lorsque plus de 25% des enseignants sont en grève, l'école a l'obligation légale d'assurer un service minimum d'accueil. Cependant, les enseignants du niveau secondaire (collège et lycée) ne sont pas contraints d'alerter à l'avance, ni d'assurer un service d'accueil minimum.

De même, la Fédération de la Santé et de l’Action sociale de la CGT a appelé à la grève "pour défendre la déontologie de [leur] travail dans des conditions dignes des missions qui [leur] sont confiées". Ainsi, plusieurs établissements de santé pourraient fonctionner au ralenti, notamment les établissements sanitaires et sociaux, médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, l’Etablissement français du Sang et les Espic (établissement de santé privé d’intérêt collectif). Certains bureaux de Poste pourraient être impactés, a prévenu la CGT. Dans un communiqué daté du 3 novembre, le syndicat avait annoncé qu'un préavis de grève avait été déposé pour la journée du 10 novembre. Les salariés demandent une hausse immédiate des salaires ainsi que l'attribution du 13ème mois.

Comme lors de chaque mobilisation, la CGT met sur son site internet une carte interactive recensant les rassemblements à travers le pays. Voici les principales manifestations du 10 novembre annoncées :

Paris : manifestation à 14h sur la Place de la République

Rennes : manifestation à 11h sur la Place Charles de Gaulle

Lille : manifestation à 14h30 à la Porte de Paris

Amiens : manifestation à 14h devant la Maison de la Culture

Brest : manifestation à 11h sur la Place de la Liberté

Caen : manifestation à 11h devant le MEDEF (10 Rue Alfred Kastler)

Poitiers : manifestation à 14h devant la Porte de Paris

Nîmes : manifestation à 14h30 sur la Place de la Maison Carrée

Montpellier : manifestation à 12h devant la gare

Toulouse : manifestation à 14h, départ du monument aux morts (Métro François Verdier)

Marseille : manifestation à 10h30 aux Réformés

Dans un communiqué officiel, le syndicat a appelé "l'ensemble des travailleurs, de la jeunesse, des retraités à rester mobilisés pour faire du 10 novembre prochain une nouvelle journée de grèves et de manifestations d'ampleur dans tous les secteurs professionnels, public comme privé, sur l'ensemble du territoire, pour obtenir des augmentations de salaires et imposer de nouveaux choix et un autre avenir".

Lors de la dernière mobilisation, le jeudi 27 octobre, le mouvement n'avait pas été très suivi. Ainsi, selon les forces de l'ordre, 15 000 personnes s'étaient mobilisées sur le territoire, dont 1 360 à Paris. Beaucoup moins que le 18 octobre dernier, où 300 000 personnes avaient manifesté selon la CGT, et 107 000 selon la police.

Une mobilisation en demi-teinte ?

Cette nouvelle journée de mobilisation divise au sein même des syndicats, selon des informations de l'AFP dont Le Point se fait l'écho. Sous couvert d'anonymat, un syndicaliste a déclaré douter de l'efficacité de cette journée : "on ne veut pas de journées saute-mouton qui ne donnent pas de perspective" a t-il déclaré ; d'autant que pour lui la priorité est ailleurs, la réforme des retraites à venir début 2023. Le secrétaire général du syndicat FSU, Benoît Teste, a déclaré que la mobilisation nationale était "compliquée à construire" s'inquiétant que ce soit la mobilisation de la RATP qui soit mise en avant.

Egalement interrogé par l'AFP, dont Sud-Ouest a transmis les propos, l'historien Stéphane Sirot, spécialiste du syndicalisme, a déclaré s'attendre à une journée "pas forcément très rassembleuse ". En effet, pour le spécialiste, certaines fédérations seront "plus préoccupées" par les élections des syndicats au sein de la fonction publique. Pour Stéphane Sirot, "l'enjeu est de savoir si la CGT va conserver sa première place" dans le public. D'ailleurs dans cette perspective Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, ne sera pas présent dans le cortège parisien mais à Nîmes pour écouter les revendications des employés du domaine public afin d'y rester le syndicat majoritaire, titre détrôné par la CFDT dans le secteur privé.