Grève du 10 novembre : un jeudi noir déjà annoncé dans les transports ?

GREVE 10 NOVEMBRE. Nouvelle journée de mobilisation prévue le jeudi 10 novembre. Les syndicats de la RATP ont déjà annoncé une "journée noire" avec pour objectif "0 métro et 0 RER".

Malgré la très faible participation à la grève du 27 octobre, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a appelé toutefois "à maintenir cette pression pour qu'il y ait augmentation des salaires". Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce 10 novembre, une grève qui pourrait être plus suivie après l'appel des syndicats du transports à "zéro métro, zéro RER". Cette grève interprofessionnelle lancée par la CGT a pour mot d'ordre des "augmentations de salaires, du Smic et l'indexation automatique de tous les niveaux de rémunération sur le coût de la vie" mais également l'objectif de lutter contre une réforme des retraites "injuste".

La mobilisation du 27 octobre en pleine période de vacances scolaires n'avait pas réunie en masse, selon les chiffres de la police environ 15 000 personnes avaient manifesté dans toute la France, dont 1 360 à Paris. A titre de comparaison la manifestation du 18 octobre avait réunie entre 107 000 manifestants pour les forces de l'ordre et 300 000 selon la CGT.

Quelles sont les revendications de la CGT ?

Dans un communiqué officiel, le syndicat a appelé "l'ensemble des travailleurs, de la jeunesse, des retraités à rester mobilisés pour faire du 10 novembre prochain une nouvelle journée de grèves et de manifestations d'ampleur dans tous les secteurs professionnels, public comme privé, sur l'ensemble du territoire, pour obtenir des augmentations de salaires et imposer de nouveaux choix et un autre avenir".

Où auront lieu les mobilisations ?

Comme à chaque mobilisation, la CGT met sur son site internet une carte interactive recensant les rassemblements à travers le pays. A l'heure actuelle seules certaines mobilisations ont été annoncées comme à :

Lille : manifestation à 14h30 à la Porte de Paris

Caen : manifestation à 11h devant le MEDEF (10 Rue Alfred Kastler)

Poitiers : manifestation à 14h devant la Porte de Paris

Nîmes : manifestation à 14h30 à la Place de la Maison Carrée

Montpellier : manifestation à 12h devant la gare

Toulouse : manifestation à 14h, départ du monument aux morts (Métro François Verdier)

Les transports parisiens fortement perturbés ?

Dans un communiqué relayé sur Twitter et signé par plusieurs syndicats de la RATP, la CGT, FO, Solidaires et Unsa ont réclamé des salaires indexés sur l'inflation mais aussi plus de recrutements dans le secteur des transports. L'objectif est une "journée noire" pour que les cheminots fassent entendre leurs revendications : "0 métro, 0 RER". Les transports en commun parisiens risquent donc d'être fortement impactés.

L'intersyndicale de la RATP a annoncé via le communiqué commun que lors de cette journée de grève interprofessionnelle un préavis de grève avait déjà été déposé du mercredi 9 novembre à 22h au vendredi 11 novembre 7h. Les perturbations ne seront communiquées que 48h à l'avance.