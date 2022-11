L'Ocean Viking accueilli en France ? La bateau de migrants cherche encore un port

OCEAN VIKING. La navire de l'ONG SOS Méditerranée est toujours en mer avec plus de 200 migrants à son bord. L'Ocean Viking pourrait accoster en Corse ce jeudi 10 novembre mais attend encore une autorisation française.

L'Ocean Viking trouvera-t-il un port ? A bord du navire, contraint à rester en mer depuis une vingtaine de jours avec 234 migrants sur le pont, la situation "atteint un seuil critique" selon le communiqué de l'ONG humanitaire SOS Méditerranée. Il devient urgent pour le pavillon d'accoster et les côtés corses pourraient être sa prochaine destination ce jeudi 10 novembre 2022. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni a proposé dans un tweet d'accueillir l'Ocean Viking et les migrants, tout comme la ville de Marseille dont le maire Benoît Payan (PS) a assuré la "capacité" de la ville d'accueillir les naufragés au micro de France Bleu Provence le 9 novembre. Si les propositions sont bienvenues pour l'association en charge du pavillon, accoster dans les ports français reste impossible tant qu'une autorisation n'a pas été délivrée par l'Etat.

Or au sommet, le gouvernement dit regretter la situation dans laquelle se trouve les plus de 200 réfugiés mais renvoie la responsabilité de les accueillir à l'Italie. "La règle européenne, c'est que le bateau doit débarquer dans le port le plus proche, qui est un port italien, les Italiens doivent donc respecter la règle européenne", a rappelé fermement le ministre de l'Economie Bruno le Maire ce jeudi sur France 2. Le bras de fer entre Paris et Rome n'est donc pas encore terminé et la France s'obstine à vouloir faire respecter la doctrine censée réguler l'immigration en Europe : "Si l'on commence à dévier à cette règle, il n'y a plus de solidarité possible, il n'y a plus de gestion efficace des flux migratoires. Cela n'exclut pas de faire preuve d'humanité […] mais si nous avons définis des règles, c'est pour qu'elles soient appliquées", a ajouté le ministre. Une réponse qui dénonce le comportement du gouvernement italien dirigé par Giorgia Meloni et qui refuse catégoriquement de faire entre l'Ocean Viking dans ses ports.

Alors que les discussions se prolongent sans connaître d'avancée, la directrice générale de SOS Méditerranée Sophie Beau déplore auprès de Radio France que la situation de l'Ocean Viking "est le résultat d'un échec critique et dramatique de tous les États membres de l'Union européenne et des États associés à faciliter la désignation d'un lieu sûr" pour l'accueil des réfugiés qui "sont épuisés physiquement et psychologiquement par plus de deux semaines de blocage en mer". Elle appelle à une "solution immédiate" devant ce qui se transforme en "urgence humanitaire".

Pourquoi l'Ocean Viking est-il bloqué en mer ?

L'Ocean Viking fait partie des quatre bateaux dits "ambulances" de SOS Méditerrané utilisés pour recueillir plus de 1000 migrants naufragés en mer après avoir fui la Libye avec des embarcations de fortune. Situés dans les eaux internationales mais plus proches des côtes italiennes, c'est vers le pays présidé par Giorgia Meloni que l'association s'est tournée pour trouver un port. L'Italie a accepté d'accueillir les bateaux mais est revenue sur sa parole après avoir fait accoster les trois premiers navires, fermant ses ports à la venue de l'Ocean Viking. Une attitude jugée "inacceptable" par le porte-parole du gouvernement français Olivier Véran le 9 novembre au micro de Franceinfo selon qui le navire a "vocation à être accueilli en Italie".

Le bateau qui compte à son bord 234 personnes en plus de l'équipe est en mer depuis vingt jours et bloqué depuis deux semaines en mer. Face au refus de l'Italie de le faire accoster, l'association humanitaire et l'équipe de l'Ocean Viking ont envoyé "une demande de lieu sûr au centre de coordination de sauvetage français" le 8 novembre. Ce jeudi, le navire s'est rapproché des côtes corses et se trouve actuellement dans les eaux française selon le site de géolocalisation vesselfinder.

Que dit le droit international ?

Lors de la crise du navire Aquarius qui était resté coincé dans les eaux italiennes et de Malte en 2018, Niki Aloupi, professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et Hélène Raspail, maître de conférences à l'Université du Mans, avaient rappelé les règles en matière d'accueil des rescapés. Interrogées par Dalloz, elles avaient souligné que "le lieu de débarquement n'est malheureusement pas identifié par les différentes règles de droit international". Le droit international prévoit le débarquement dans un "lieu sur" mais ne donne pas de précisions supplémentaires. Elles ont également déploré un manque de clarté sur ce sujet sensible car "le droit international laisse les États se renvoyer le fardeau de cette obligation". Peu d'évolutions ont donc été observées entre 2018 et 2022, car les crises humanitaires passent mais se ressemblent.