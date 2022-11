Loi corrida : pas d'interdiction, la proposition retirée... jusqu'à quand ?

L'interdiction de la corrida ne sera pas pour aujourd'hui. Le député LFI Aymeric Caron a finalement retiré sa proposition de loi visant à abolir la corrida en France, promettant toutefois un nouveau "texte" dans les mois à venir.

21:14 - Après le retrait du texte visant à interdire la corrida, la colère non dissimulée du Parti animaliste Le Parti animaliste n'a pas caché sa déception. Faisant part de sa "tristesse" mais également de sa "colère" sur Twitter, il a dénoncé "l’obstruction parlementaire". "Une minorité de députés, en déposant des centaines d’amendement ridicules, a volé le vote dans le seul objectif de faire perpétuer la torture et la mise à mort", a-t-il déploré.

20:31 - Aymeric Caron promet une nouvelle proposition de loi transpartisane "Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fin, ce n'est qu'un début", a assuré lors de sa prise de parole Aymeric Caron, après avoir annoncé le retrait de sa proposition de loi visant à abolir la corrida en France. Et pour cause, le député LFI ne compte pas en rester là. "Avec mes collègues de La France insoumise, je vais déposer une nouvelle proposition de loi, une loi transpartisane qui sera inscrite à nos débats dans le cadre d'une semaine de l'Assemblée."

19:45 - "On veut voter pour affirmer clairement notre position", affirme Emmanuelle Ménard "Monsieur Caron a traité les députés qui défendent la corrida de lâches et de manquer de courage et donc il souhaite retirer son texte avant que nous ayons pu débattre", a constaté la députée divers droite Emmanuelle Ménard, dans l'hémicycle. Affirmant rejoindre la proposition du président de la commission des lois, elle a expliqué qu'"il y a des amendements de suppression. Je rappelle que ces amendements de suppression ont été adoptés en commission alors allons jusqu'au bout de cette discussion. Ça va durer quoi ? Une heure. On va pouvoir se prononcer". Et Emmanuelle Ménard d'insister : "Nous souhaitons aller au vote sur ces amendements de suppression. On veut voter pour affirmer clairement notre position. Nous défendons la corrida ici, contrairement à vous. Mais en faisant ce que vous venez de faire monsieur Caron, c'est vous qui manquez singulièrement de courage aujourd'hui."

19:02 - "Vous avez fait finalement preuve de bien peu de courage", a estimé le député Sacha Houlié Le rétropédalage d'Aymeric Caron a suscité de vives critiques au sein de l'Assemblée nationale. "Il y avait un amendement de suppression [...] qui par ailleurs avait été adopté par la commission. On en pense ce qu'on veut : pour ou contre. Si cet amendement avait été examiné, chacun aurait pu, par une position de vote, [...] connaître la position de tous les députés. Et y compris, si c'était votre but, de dire qui s'oppose à l'abolition de la corrida", a jugé le député Renaissance (majorité). Et d'ajouter : "Je regrette sincèrement que tout ce travail ait été vain et que cette clarification n'ait pas eu lieu. Je pense que vous avez fait finalement preuve de bien peu de courage."

18:19 - Bientôt une nouvelle proposition de loi pour abolir la corrida ? Après avoir annoncé retirer sa proposition de loi visant à interdire la corrida en France, le député LFI Aymeric Caron a certifié qu'il ne fallait pas y voir là la fin de son combat, bien au contraire. "La corrida sera bientôt abolie dans ce pays, je vous le promets", a-t-il fait savoir, affirmant qu'un nouveau "texte" sera "déposé" dans les prochains mois.

18:03 - Pourquoi Aymeric Caron a retiré le texte sur l'abolition de la corrida ? S'il a retiré sa proposition de loi sur l'abolition de la corrida, Aymeric Caron s'est dit contraint à cette décisions pointant l'"obstruction parlementaire" de "plus de 800 amendements" rendant "impossible de parvenir à un vote avant le délai final". L'élu parisien a déroulé un calcul selon lequel avec en moyenne 20 minutes de discussions par amendement, 24 heures de débat auraient été nécessaires avant le vote, or toutes les discussions doivent prendre fin à minuit au plus tard. Au début du débat, le député a demandé le retrait des amendements en vain puisque qu'aucun texte déposé par l'opposition n'a été retiré. Après 40 minutes de discours des députés LFI, l'élu auteur de la proposition de loi a donc dénoncé des "méthodes de travail indignes" ne permettant pas de répondre au souhait de "87% des Français favorables à l'interdiction de la corrida", un chiffre issu d'un sondage Ifop et plusieurs fois cité mais l'élu du groupe LFI.

17:47 - Le retrait du texte fustigé à l'Assemblée nationale L'annonce d'Aymeric Caron sur le retrait de la proposition de loi relative à la corrida intervient après les différentes prises de parole des députés LFI qui ont défendu l'abolition de la corrida et avant que les députés de l'opposition et défenseurs de la pratique taurine n'aient pu s'exprimer. Le député Nupes reçoit une pluie de critique pour sa décision, plusieurs élus ont dénoncé un "manque de courage", un homme qui "fuit le débat" par peur que sa proposition ne soit pas acceptée en "coupant la discussion générale juste avant" qu'"un avis différend" soit émis selon la députée LR du Maine-et-Loire, Anne-Laure Blin.

17:39 - Aymeric Cayron annonce le retrait du texte sur l'interdiction de la corrida Aymeric Cayron, initiateur de la proposition de loi visant à interdire la corrida en France, a pris la parole devant l'Assemblée nationale et a annoncé à la surprise générale le retrait de son texte. "Ca ma coûte, ça me navre, mais je dois me rendre à l'évidence nous ne pourrons pas abolir la corrida en France aujourd'hui", a-t-il déclaré après dénoncé l'obstruction des députés opposés à l'interdiction de la corrida. Les applaudissements de ces mêmes opposants ont suivi l'annonce du député Nupes.

Les coulisses de la corrida en détails Quand il est question des corridas c'est souvent la mise à mort du taureau qui fait le plus polémique mais les détracteurs de la pratique taurine fustigent aussi les conditions de vie et d'élevage des animaux destinés à se battre et mourir dans l'arène. Pourtant les éleveurs assurent choyer leurs bêtes et certains vantent même des élevages "de luxe". Les questions se posent aussi sur les techniques de mise à mort et les origines de la discipline.

16:34 - "On va enfoncer le clou !" : les aficionados espèrent sortir vainqueurs du match Avant les débats, les défenseurs de la tauromachie se veulent confiants. Corentin Carpentier, fondateur du collectif "Jeunes Aficionados" a jugé après de Linternaute que "cette proposition de loi a du plomb dans l'aile parce que je crois que le monde taurin a su se mobiliser, a su se prendre la toro par les cornes et monter au créneau pour valoriser sa culture, défendre ses libertés. La pédagogie dont on a fait preuve est très importante, ça a permis à beaucoup de députés de se rendre compte de ce qu'il se passe et que c'est un socle culturel important." Si le vote en faveur du maintien de la corrida n'est pas acquis, ce trentaine se dit "très content" que le texte soit débattu : "nous on veut aller au combat et gagner à la loyale. Il n'était pas question de gagner sur une histoire d'obstruction parlementaire en ayant convaincu les députés de notre bon droit. On va enfoncer le clou. Ca permettra à la corrida de vivre des années encore !"

16:18 - Qui est Dominique Faure, la ministre qui défend la position du gouvernement ? C'est donc Dominique Faure qui va défendre la position du gouvernement en faveur du maintien des règles actuelles de la corrida. Inconnue du grand public, la secrétaire d'Etat à la Ruralité a été élue députée dans la 10e circonscription de Haute-Garonne en juin dernier. A 62 ans, l'ancienne maire de Saint-Orens, près de Toulouse, est passée par chez Motorola, Cegetel, SFR, Altedia ou encore Veolia, à des divers postes de directrice. Ex-joueuse de tennis de haut-niveau, elle descend donc ce jeudi dans l'arène, elle qui fut très discrète depuis son arrivée au gouvernement début juillet.

15:58 - Le gouvernement, défenseur de la corrida en l'état Si Emmanuel Macron s'est exprimé mercredi sur le sujet, laissant ainsi entendre la position du gouvernement sur la corrida, l'entourage de Dominique Faure, secrétaire d'Etat chargée de la Ruralité et envoyée au front pour défendre les arguments gouvernementaux, a confirmé à Midi Libre que le texte d'Aymeric Caron ne sera pas appuyé. "Elle défendra la position du gouvernement. C’est-à-dire, on s’oppose à cette proposition de loi visant à abolir la corrida, en essayant de remettre les choses en perspective : on maintient de la corrida dans les territoires où elle est actuellement autorisée, et elle reste interdite ailleurs. On reste dans la situation actuelle", a-t-il été indiqué au quotidien local du sud de la France. Cette même source a ajouté : "Nous venons d’achever un tour de France de la ruralité, personne, franchement, n’a abordé ce sujet avec nous. Je ne suis pas convaincu qu’il faille passer beaucoup de temps à débattre de ce sujet, alors que s’imposent aux Français les questions d’inflation et de coût de l’énergie."



15:43 - Les anti-corridas "très mesurément optimistes" Alors que la proposition de loi d'Aymeric Caron devrait commencer à être débattue en fin d'après-midi, les anti-corridas confient être "très mesurément optimistes" avant le possible vote, comme l'a indiqué Thierry Hély, de la Fédération des luttes pour l'abolition des corridas (Flac) à Linternaute. Les opposants à la tauromachie ont accusé le coup après l'avis défavorable émis en commission des lois sur le texte. "On a confiance en la politique. On se dit qu'à partir du moment où il y a une volonté très forte d'abolir et que la cruauté est avérée, on se dit qu'une telle pratique ne devrait pas avoir de difficultés à être abolie en 2022", a confié Sophie Maffre-Baugé, du Comité de liaison biterrois anti-corrida (Colbac). Mais il devrait bel et bien y avoir une lutte acharnée dans l'hémicycle. Le "grand espoir" sera-t-il assouvi ? Le "grand espoir" des anti-corridas avec la loi Caron Alors que la proposition de loi visant à interdire la corrida en France doit être étudiée ce jeudi à l'Assemblée nationale, les opposants à la pratique espèrent obtenir gain de cause. Et jugent que cela va dans le sens de l'histoire, sans véritables conséquences.

15:26 - Quelle est la position de Marine Le Pen sur la corrida ? La corrida est un sujet embarrassant pour Marine Le Pen. La patronne des députés RN n'est pas franchement emballée par la tauromachie, elle ne l'a jamais caché, mais une partie de son vivier d'électeurs provient des territoires taurins. Dès lors, l'élue se fait discrète sur la question, d'autant qu'en interne, les pro-animaux et pro-corrida se font face. L'ex-candidate à la présidentielle a simplement affirmé son souhait de voir la tauromachie être interdite aux mineurs. Son vote devrait être scruté ce jeudi. A moins qu'elle ne s'abstienne ?