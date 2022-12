Coupure d'électricité : une alerte orange Ecowatt évitée ce lundi ?

Ce week-end des samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022, les températures baissent en France. Toutefois, le premier signal EcoWatt orange de la saison devrait bien être évité ce lundi.

[Mis à jour le 10 décembre 2022 à 17h01] La France devrait éviter une première alerte orange Ecowatt, ce lundi 12 décembre 2022. Si le système électrique national pourrait bien être fortement impacté par le refroidissement des températures la semaine prochaine, le Réseau Transport d'électricité (RTE) se veut rassurant dans son dernier point. Il indique que le niveau reste au vert, ce qui veut dire que "le niveau de consommation en électricité est inférieur à la production disponible pour la journée et que nous disposons de marges suffisantes." Toutefois, le gestionnaire de transport de l'électricité dans le pays rappelle que les températures, qui vont chuter ce week-end et en début de semaine prochaine, pourraient pousser les Français à monter le chauffage et donc à accroître la dépense en énergie du pays.

L'alerte orange est donc écartée. En revanche, les prévisions peuvent encore évoluer même si aucune coupure n'est prévue pour le moment. Contrairement à l'alerte rouge, l'alerte orange ne signifie en aucun cas un risque de coupure. Sur la base du volontariat, il est simplement demandé aux Français de faire des efforts ponctuels sur leur consommation.

Les prévisions peuvent évoluer

Le site internet Ecowatt mis en place par RTE en septembre, vise à alerter en temps réel la population pour éviter la pénurie d'électricité et les coupures de courant cet hiver. Le signal orange est synonyme de système électrique "tendu" et appelle des "écogestes" de la part des particuliers et des entreprises. C'est en cas de signal rouge que des délestages - autrement dit des coupures préventives - peuvent être décidées pour éviter le blackout.

RTE indique que les prévisions pour ce week-end et pour la semaine prochaine peuvent encore évoluer "significativement". Mais cette première alerte Ecowatt, si elle arrivait, concrétiserait les craintes alimentées depuis une semaine par les opérateurs et par le gouvernement, qui a envoyé une circulaire aux préfets pour anticiper les délestages.