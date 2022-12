"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 27 décembre 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Ce mardi 27 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens vous proposaient de remporter 26 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats sont disponibles dès maintenant sur cette page.

[Mis à jour le 27 décembre 2022 à 22h10] Ce mardi 27 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens ont organisé un nouveau tirage de l'Euromillions. 26 millions d'euros étaient mis en jeu. Vous n'avez malheureusement pas réussi à trouver les cinq bons numéros ainsi que les deux numéros étoiles, et souhaitez retenter votre chance le plus rapidement possible ? Sachez qu'un nouveau tirage de l'Euromillions sera organisé dès le vendredi 30 décembre ! Vous pouvez néanmoins consulter les résultats du tirage de ce mardi soir ci-dessous.

Il y a forcément un nouveau millionnaire en France ce soir, grâce au tirage MyMillion. Pour rappel, un code unique MyMillion est attribué à chaque ticket de l'Euromillions vendu par la FDJ. S'il est tiré au sort, vous remportez 1 million d'euros. Lors d'un tirage de l'Euromillions, vous avez jusqu'à 20h15, le soir même, pour participer. Vous pouvez pour cela vous rendre dans l'un des 30 000 points de vente agréés par la FDJ, sur le site fdj.fr ou bien sur l'application officielle de la FDJ. Veuillez noter qu'il faut être majeur pour jouer, et qu'on pourra vous demander une carte d'identité.

La fin d'année approche à grands pas. Faisons donc le bilan des plus gros gains remportés à l'Euromillions en 2022. C'est le 19 juillet dernier que le jackpot le plus important de l'année a été remporté par un habitant du Royaume-Uni. D'un montant de 230 millions d'euros, il s'agit aussi du plus gros jackpot remporté dans l'histoire de l'Euromillions ! Le plafond du jackpot est donc passé à 240 millions d'euros. En France, le plus gros jackpot remporté cette année est celui du 4 novembre dernier. Un joueur français a ainsi gagné la somme colossale de 160 millions d'euros !