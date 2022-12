"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 30 décembre 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Ce vendredi 30 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter 17 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats sont disponibles dès maintenant sur cette page.

[Mis à jour le 30 décembre 2022 à 22h10] Ce vendredi 30 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens ont organisé un nouveau tirage de l'Euromillions. 17 millions d'euros étaient mis en jeu. Vous n'êtes malheureusement pas parvenu à trouver la combinaison gagnante, et souhaitez retenter votre chance dans les plus brefs délais ? Bonne nouvelle : la FDJ organise dès samedi 31 décembre un tirage spécial du Loto pour le Nouvel An. Un jackpot de 10 millions d'euros va ainsi être mis en jeu. De quoi aborder l'année 2023 avec un sourire radieux ! Vous pouvez dès à présent consulter les résultats du tirage de ce vendredi soir ci-dessous.

Que le tirage de ce vendredi soir ait été remporté ou non, la soirée a forcément fait un heureux, puisque la FDJ a tiré au sort un code MyMillion. Pour rappel, à chaque ticket de l'Euromillions est attribué un code unique MyMillion. S'il est tiré au sort, vous gagnez un million d'euros. Lors d'un tirage de l'Euromillions, vous avez jusqu'à 20h15 le soir même pour participer. Pour jouer, vous pouvez vous rendre dans un point de vente agréé par la FDJ, sur le site fdj.fr ou bien sur l'application officielle de la FDJ. Attention : il faut être majeur pour tenter votre chance, et une carte d'identité pourra vous être demandée.

Pour devenir multimillionnaire grâce à l'Euromillions, il faut sélectionner les cinq bons numéros parmi 50 propositions, ainsi que deux numéros étoiles sur 12 possibilités. Gagner à l'Euromillions peut changer une vie du tout au tout, mais aussi celle d'un village entier ! Lors du tirage du mardi 6 décembre, 165 habitants du village d'Olmen, en Belgique, ont joué en groupe, par le biais d'une cagnotte organisée par le buraliste de la commune. Ils ont remporté ce tirage et se sont donc partagé un jackpot gigantesque de 143 millions d'euros, ce qui correspond à une somme de près de 900 000 euros par personne. Comme le dit la devise nationale de la Belgique, "l'union fait la force" !