"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage spécial Nouvel An du samedi 31 décembre 2022, 10 millions d'euros en jeu"

LOTO. Ce samedi 31 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter 10 millions d'euros dans le cadre d'un tirage spécial Nouvel An du Loto. Les résultats seront disponibles dès leur publication sur cette page.

A seulement quelques heures du réveillon du Nouvel An, de nombreux Français ont prévu de se retrouver en famille ou entre amis pour fêter le passage à l'année 2023. Si vous appreniez pendant le réveillon que vous êtes devenu multimillionnaire, l'annonceriez vous directement à vos proches ? La question se pose, car la Française des jeux (FDJ) organise ce samedi 31 décembre 2022 un tirage spécial du Loto à l'occasion du Nouvel An. 10 millions d'euros sont mis en jeu. Le tirage sera effectué vers 20h20, et les résultats du Loto seront donnés vers 20h45, avant d'être affichés dans les minutes qui suivent sur cette page.

Qui dit tirage spécial, dit aussi conditions spéciales. Pour ce Loto du Nouvel An, les gains de l'option 2nd tirage sont multipliés par 2, ainsi que l'ensemble des gains des rangs intermédiaires. Pour jouer à l'option 2nd tirage, il faut payer 80 centimes d'euro de plus que pour une grille classique de 2,20 euros, ce qui amène à un total de 3 euros. Par ailleurs, la FDJ tire également au sort 10 codes gagnants pour 20 000 euros chacun. Un code unique est attribué à chaque ticket du Loto. Il est possible de jouer ce samedi soir jusqu'à 20h15.