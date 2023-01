Dry January : quels effets pour la santé en se passant d'alcool 30 jours ?

Depuis une dizaine d'années ce phénomène britannique s'est répandu en France. Le défi ? Ne pas boire une goutte d'alcool en janvier. Mais quels sont les bénéfices pour notre organisme ?

Après des fêtes de fin d'années souvent bien garnies en alcool, la campagne Dry January a déjà débuté en France. Comme chaque année, dès le premier janvier jusqu'à la fin du mois, le défi est de ne pas boire une goutte d'alcool. Alors que les ventes de champagne ont atteint des records en 2022 comme l'a rapporté Le Figaro, cette campagne organisée par l'association Alcohol Change UK s'est bien installée en France depuis une dizaine d'années.

Le but de cette campagne venue d'Angleterre est que les participants réévaluent leur rapport à l'alcool. Le site officiel du challenge indique qu'il est possible grâce à ce défi de profiter "sans y associer l'alcool" mais aussi de "repérer les verres qui ne correspondent pas à un choix délibéré mais plutôt à une routine". Outre une réévaluation de son rapport aux boissons alcoolisées, ce challenge a de nombreux effets positifs.

Selon Mickael Naassila, neurobiologiste de l'addiction à l'alcool à l'Inserm, une abstinence même à court terme présente de nombreux avantages pour la santé. Lors d'une interview accordée au Monde, le professeur a vanté des bénéfices "sur le plan physiologique" dont notamment une réduction de la pression artérielle mais aussi du cholestérol. Sont également mis en avant par l'expert "une meilleure résistance à l'insuline" et une diminution de "marqueurs de croissance associés au cancer dans le sang". Outre ces bienfaits non négligeables, la campagne officielle du "mois sans alcool" met en avant des effets une amélioration de la qualité du sommeil, une perte de poids, une peau plus nette.

Selon une étude menée par le professeur Richard de Visser pour l'université de Sussex, il y est révélé que 71 % des quelque 800 participants avaient ressenti une amélioration dans la qualité de leur sommeil et que 58 % des participants avaient perdus du poids, soit plus d'une personne sur deux. Dans cette étude Richard Piper a aussi rappelé les effets négatifs d'une surconsommation d'alcool dont "sept formes de cancer, les maladies du foie, les problèmes de santé mentale".

Ainsi, si une abstinence présente légion d'arguments sur la santé, est également mis en avant l'aspect économique. L'étude britannique a révélé une donnée non négligeable, près de neuf personnes sur dix avaient économisé de l'argent en prenant part au Dry January.