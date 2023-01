"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 6 janvier 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Avez-vous remporté le deuxième tirage de l'Euromillions de l'année ? Tous les résultats sont à retrouver un peu plus bas sur cette page.

[Mis à jour le 6 janvier 2023 à 21h48] 6 ? 23 ? 43 ? 38 ? Quelle est la combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 6 janvier 2023 ? Si vous avez trouvé les résultats de l'Euromillions, vous pouvez désormais tenter de récupérer la cagnotte qui était mise en jeu, soit 40 millions d'euros. Tenter ? C'est bien le mot, car si plusieurs joueurs ont parié la même combinaison, il faudra partager le gain. Mais en attendant, le mieux est de commencer par vérifier sa grille avec le résultat de l'Euromillions :

Tirage du 06/01/2023 16 - 31 - 35 - 44 - 45 Etoiles : 4 - 12

MyMillion : PJ 372 0439

Vous avez perdu ? Pour devenir millionnaire, vous avez plusieurs options : vous transformer soudainement en femme ou homme d'affaires, devenir un petit génie de l'informatique et créer l'application qui fera de vous une personne riche ou... rester tel que vous êtes et, sans forcer, attendre de trouver par magie le résultat de l'Euromillions. Attention toutefois, si cela est moins éprouvant mentalement que de faire de savants calculs, il s'agit d'un travail de longue haleine qui requiert une certaine persévérance. Tirage après tirage de l'Euromillions, il ne faut, en effet, pas se laisser démoraliser par les défaites qui s'enchaînent.

Et pour cause, lors de chaque tirage de l'Euromillions, que l'on soit en année paire ou impaire, le mardi ou le vendredi, qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou encore qu'une tempête de neige s'abatte sur la France, le nombre de combinaisons possibles est toujours le même : 139 838 160. Pour faire court, vous avez une chance sur 139 838 160 de remporter le tirage de l'Euromillions. C'est peu, mais il semble, au regard des témoignages des heureux vainqueurs, que cela soit possible. Mieux vaut cependant éviter de trop compter sur cette rentrée d'argent.