Un rappel produit géant sur des reblochons, voici la liste des lots

Le site gouvernemental Rappel Conso alerte sur un rappel produit en cours sur des reblochons vendus dans toute la France jusqu'au 14 janvier 2023. Voici les références des fromages rappelés et la raison.

C'est le fromage star de l'hiver et l'ingrédient indispensable pour une tartiflette, l'un des plats préférés des Français quand les températures baissent : le reblochon. Cet allié des restaurateurs d'altitude et de stations de ski fait l'objet d'un rappel produit présent sur le site gouvernemental Rappel Conso.Gouv.fr depuis le début de la semaine. Une marque en particulier est concernée : Pochat et Fils très présente dans les supermarchés français.

Il est conseillé de ne pas consommer le produit en raison de risques d'une intoxication alimentaire en raison de la présence possible de staphylocoques. Le consommateur s'expose à des troubles gastro-intestintaux avec des vomissements dans les heures qui suivent l'ingestion du reblochon contaminé.

Sont touchés les reblochons commercialisés entre le 26 décembre 2022 et le 14 janvier 2023 dans plusieurs enseignes de supermarchés sous l'appellation "Petit reblochon de Savoie AOP au lait cru" de la marque Pochat et Fils. Voici la liste des supermarchés concernés par ce rappel produit de reblochons Pochat et Fils :

Auchan

Carrefour

Cora

Leclerc

Si vous avez un doute, il suffit de regarder la référence du reblochon Pochat et Fils. Les lots incriminés sont porteurs de la référence "2253951" et avec le code-barres "3294580201019".

Une autre référence de reblochon est touchée par ce rappel produit : celui sous la mention "Reblochon Savoie et Haute-Savoie au lait cru" sous la marque "Pays gourmand" et vendu chez Aldi entre le 20 décembre 2022 et le 13 janvier 2023. Ce reblochon porte alors la mention du lot "225395124" et avec le code-barres "26065076". Si vous possédez ces produits dans votre réfrigérateur, il est conseillé de le rapporter au magasin. Il est également possible de contacter la plateforme via un numéro de conseil : 0 805 805 950.