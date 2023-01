"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 30 janvier 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Huit millions d'euros étaient à remporter ce lundi 30 janvier 2023 au tirage du Loto. Les résultats viennent tout juste d'être dévoilés !

[Mis à jour le 30 janvier 2023 à 20h57] Le tirage du Loto était particulièrement attendu ce lundi 30 janvier 2023. Et pour cause, huit millions d'euros étaient en jeu. Une cagnotte comme on les aime... ou presque. Car celle-ci n'a malheureusement pas trouvé preneur à l'issue du tirage. D'après le détail des résultats du Loto publiés par la FDJ, personne n'est parvenu à parier sur la combinaison gagnante du jour. Résultat : ce sont désormais neuf millions d'euros qui sont en jeu. Prochain rendez-vous, mercredi !

Tirage du 30/01/2023 8 - 27 - 30 - 34 - 35 Chance : 5

Joker+ 8 718 235

Option 2nd tirage : 14 - 23 - 28 - 35 - 42

10 codes gagnants : F 4214 0674 - G 3004 7532 - L 9445 9011 - Q 1560 3536 - T 2467 1627 - T 8751 6042 - U 2455 5980 - U 3514 3023 - V 0875 0675 - V 5486 3855

Neuf millions d'euros, c'est une belle cagnotte qui ne manquera pas de susciter les convoitises. Avec une telle somme en poche, il va de soi que le quotidien de n'importe qui prendrait une tout autre allure. Adieu le ménage ! Si vous êtes femme de ménage, vous auriez alors votre propre femme de ménage. Adieu la voiture cassée qui n'avance plus, vous pourriez en avoir une pour, soyons fous, chaque jour de la semaine ! À vous de juger si cela est vraiment utile.

Adieu encore les mois, voire les années supplémentaires pour avoir votre retraite si vous faites partie des premières générations qui vont devoir travailler 3, 6, 9 mois de plus, ou même 2 ans supplémentaires. Si vous trouvez le résultat du Loto mercredi soir, vous pourriez aisément envisager de racheter les 12 trimestres qu'il vous est autorisé à racheter pour liquider votre retraite plus tôt. Si vous remportez le tirage du Loto, il y a tant de choses que vous pourriez faire. Mais trouver le résultat reste une chose difficile. Pas tant dans l'effort que demande de jouer au tirage du Loto, mais plutôt dans le sens où c'est le hasard qui fait les choses. Patience doit donc devenir votre mot d'ordre. Mauvais perdants, le mieux est encore de vous abstenir !