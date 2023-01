"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 31 janvier 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions a-t-il fait de vous une personne qui s'estime déjà en retraite anticipée ? Voici les résultats du jour.

[Mis à jour le 31 janvier 2023 à 21h34] La Française des jeux proposait 64 millions d'euros ce mardi 31 janvier 2023 au tirage de l'Euromillions. Le résultat vient d'être dévoilé. Toutefois, le détail des gains n'a pas encore été livré. Impossible donc de savoir si une personne ayant tenté sa chance en France a trouvé les résultats de l'Euromillions, ou non, ce mardi. Une chose est sûre néanmoins : un million d'euros a été remis à un participant dans l'Hexagone grâce au code My Million !

Tirage du 31/01/2023 7 - 12 - 19 - 33 - 43 Etoiles : 3 - 7

MyMillion : PB 840 6401

En parlant de My Million, savez-vous qu'exceptionnellement, à l'occasion du tirage de l'Euromillions du vendredi 3 février 2023, la Française des jeux va organiser, ni plus ni moins, une… pluie de millionnaires ? Mais qu'est-ce donc, me demanderez-vous ! Il s'agit de tirer au sort non pas un code My Million, mais 100 ! Cela signifie que, même si personne ne parvient à trouver la combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions, 100 personnes remporteront un million d'euros grâce à leur code My Million. Celui-ci est délivré en plus de la combinaison de l'Euromillions, sur chaque grille vendue. Il devrait donc y avoir des heureux vendredi et le hasard n'y sera pour rien !

Si vous êtes plutôt pour la "méritocratie", sachez qu'un Super Loto de la Saint-Valentin va prochainement être organisé. Mardi 14 février 2023, la FDJ proposera une cagnotte de 13 millions d'euros, mais également 50 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros, contre 10 habituellement. S'il est déjà possible de tenter sa chance pour ce tirage du Loto, sachez toutefois que la grille est exceptionnellement vendue plus cher : 3 euros, contre 2,20 euros en temps normal. À noter également que contrairement à l'Euromillions, où vous avez une chance sur plus de 139 millions de trouver les résultats, au Loto, c'est une chance sur plus de 19 millions, soit sept fois plus ! À bon entendeur…